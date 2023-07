PSG : Neymar de retour face au Cerezo Osaka

En pleine tournée estivale au Japon, le PSG s’apprête à disputer son deuxième match de préparation au pays du soleil levant. Après le match nul (0-0) contre Al Nassr, les Parisiens se dresseront face au club local du Cerezo Osaka.

A la veille des derniers instants du PSG à Osaka, le groupe de Luis Enrique s’est entraîné aujourd’hui. Une séance du jour à laquelle à participer on ne peut plus normalement Renato Sanches. Malgré les dernières informations sorties au sujet de l’avenir du Portugais et sa blessure, l’ancien du LOSC a pris part à l’entraînement en intégralité. Autre blessé, Kang-In Lee. Le sud-Coréen a retrouvé la pelouse, mais au cours d’une séance individuelle. Ce dernier ne devrait pas prendre part à la rencontre de ce vendredi (12h20 sur BeIN Sports) face au Cerezo Osaka. Cependant, Luis Enrique pourrait compter sur un retour majeur à l’occasion de ce deuxième match de préparation du Japan Tour 2023. En effet, selon confrères d’RMC Sport, « il ne serait pas étonnant de voir Neymar effectuer son grand retour vendredi, pour quelques minutes face au Cerezo Osaka« . Opéré de la cheville au printemps dernier, le numéro 10 du PSG pourrait donc retrouver les terrains avec le maillot Rouge & Bleu.

🚨 Neymar pourrait effectuer son grand retour ce vendredi face au Cerezo Osaka pour quelques minutes 🔙🇧🇷



Outre l’état physique du groupe, nos confrères d’RMC Sport soulignent le début de la séance d’entraînement marqué par l’anniversaire de Cher Ndour. Le jeune milieu de terrain, fraîchement arrivé au PSG, fête ses 19 ans ce jeudi 27 juillet. Un évènement qui a permis à l’ancien du SL Benfica de voir ses coéquipiers lui faire une haie d’honneur. Du côté des joueurs qui se sont entraînés à part, Presnel Kimpembe était aux côtés de Kang-In Lee.