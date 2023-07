Mercato : Le PSG prêt à surenchérir pour Harry Kane

Le PSG est toujours en quête d’un attaquant et semble avoir coché le nom d’Harry Kane comme priorité pour renforcer son secteur offensif. Cependant, en plus de la somme importante attendue par Tottenham, le club de la capitale fait face à la concurrence du Bayern Munich et à la volonté du joueur de rejoindre la Bavière.

Après la multiplication des pistes concernant le dossier de l’attaquant au PSG, l’étau se resserre et les noms se font plus rares. A un peu plus d’un mois de la fin du mercato estival 2023, les seuls dossiers Harry Kane, Rasmus Höjlund ou encore Dusan Vlahovic restent actifs. Le plus chaud ? Celui de l’Anglais. Ce dernier est par ailleurs l’objet de l’intérêt du Bayern Munich, un intérêt insistant, conjugué à la volonté du capitaine des Three Lions de rejoindre le club de Bundesliga. En effet, selon les dernières informations de nos confrères de The Telegraph, Harry Kane donnerait clairement sa priorité au Bayern Munich. A tel point que, l’accord qui était proche d’être trouvé entre le président de Tottenham, Daniel Levy et son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, serait tombé à l’eau. Cependant, le média britannique affirme que le Paris Saint-Germain ne s’arrêtera pas là. En effet, face aux offensives du Bayern Munich, « le PSG reste prêt à surenchérir sur n’importe quel autre club pour Kane, mais il faudrait que le capitaine de l’équipe d’Angleterre fasse une volte-face majeure pour envisager une offre« .

🚨 Le PSG est considéré comme la destination la MOINS PROBABLE en cas de départ d’Harry Kane, même s'il reste une priorité



L’Anglais penche pour le Bayern Munich s'il part de Tottenham 🛬🇩🇪



[@JacobsBen] pic.twitter.com/qTnAgMZx7c — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 27, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Outre l’intérêt du Paris Saint-Germain, qui n’a pas l’intention de se retirer du dossier de sitôt, le Bayern Munich semble être tout de même plus avancé. En plus d’avoir les faveurs d’Harry Kane, les dirigeants bavarois seraient sur le point de rencontrer Daniel Levy, président de Tottenham, afin d’avancer dans les négociations. Sur le plan financier, l’offre que s’apprêtent à faire les Bavarois aux Spurs, serait de 86 millions de Livres Sterling (soit 105 millions d’euros). Les informations de Ben Jacobs vont dans le même sens. Le journaliste britannique affirme que l’offre des dirigeants du Bayern Munich devrait frôler les 100 millions d’euros attendus par Tottenham, et que de nouvelles discussions sont à venir entre les dirigeants des deux clubs. Cependant, s’il n’a pas officiellement communiqué son souhait de quitter les Spurs à sa direction, sa destination prioritaire en cas de départ serait le Bayern Munich. Toujours selon Ben Jacobs, « le PSG est considéré comme une destination moins probable en cas de départ de Kane« , malgré la volonté claire d’attirer le capitaine de Tottenham dans ses rangs.