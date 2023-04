PSG : Invité surprise à l’entraînement du jour !

Au cours de cette semaine, le PSG prépare la 33e journée de Ligue 1 Uber Eats et la réception du FC Lorient ce dimanche (17h05 sur Canal +). Pour l’occasion, le groupe de Christophe Galtier s’est entraîné ce jeudi au centre Ooredoo, avec la visite d’un invité surprise.

Ce jeudi 27 avril, au Camp des Loges, les enfants de l’Academy PSG ont eu la chance de rencontrer les joueurs professionnels Rouge & Bleu à l’entraînement. L’occasion pour le groupe de Christophe Galtier d’égayer la journée des uns, mais également leur séance. En plus de ces enfants, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont eu la chance d’avoir la visite d’une légende du football, et ancien joueur du Paris Saint-Germain. A l’occasion d’un séjour à Paris, David Beckham s’est rendu au centre Ooredoo afin de rendre visite aux joueurs parisiens à l’issue de leur séance d’entraînement. L’Anglais est reparti avec un maillot floqué du numéro 32 à son nom, signé par l’ensemble des joueurs du Paris Saint-Germain.