Pierre Rabadan : « La Ville souhaite garder le PSG »

La question du souhait du PSG de devenir propriétaire de son stade a refait surface ces derniers jours. Après Anne Hidalgo, c’est l’adjoint aux sports de la Ville de Paris, Pierre Rabadan, qui a pris la parole sur un possible rachat du Parc des Princes.

Les dirigeants du PSG souhaitent devenir propriétaire de leur stade. Même si leur choix premier est de rester au Parc des Princes, ils ont plusieurs autres options si la Mairie de Paris ne souhaite pas vendre le stade de la porte de Saint-Cloud. Ce jeudi, le club de la capitale a officiellement candidaté pour le rachat du Stade de France. Il y a aussi la possibilité de construire un nouveau stade, à cinq ou 20 kilomètres du Parc des Princes. Ce matin, Anne Hidalgo – maire de Paris – avait une nouvelle fois évoqué la vente du Parc dans une interview accordée à RFI. « Ma position est-elle irrévocable? Oui parce que vous savez, on avait ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade à notre club. C’est vrai que dans le modèle économique des grands clubs, ils sont presque tous propriétaires et cet argument, on l’a bien sûr regardé. La deuxième chose c’est que pour vendre, il fallait d’abord qu’il y ait respect des règles parce que ça appartient aux Parisiens, ça ne m’appartient pas personnellement. On est dans un pays où l’état de droit fonctionne, il y a des procédures. Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. Quand, à l’issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d’évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d’euros… je pense que le mot ridicule est celui qui convient. »

« C’est maintenant au PSG de se positionner »

Pierre Rabadan, l’adjoint aux sports de la Ville de Paris, a également été interrogé sur cette possible vente. Et ce dernier a expliqué qu’il aimerait reprendre les discussions avec les dirigeants parisiens au sujet du Parc des Princes.

« Évidemment que la ville souhaite garder le PSG ! On a des solutions à proposer, qui ne sont pas la vente proprement dite, mais qui permettent un développement sportif et économique du club qui est peut-être mieux que n’importe quel autre cadre qu’ils pourraient trouver ailleurs, dévoile l’élu dans des propos relayés par l’Equipe. Je rappelle que pendant deux ans et demi, nous avons travaillé dans la confidentialité et que c’est le club qui, à un moment, a voulu mettre le sujet sur la place publique. Du coup on a fait passer des messages hors déclarations publiques, on le fait aussi publiquement. C’est maintenant au PSG de se positionner. Nous, la porte est ouverte, on est des partenaires du club. Ce qu’a dit la maire, je ne peux que le confirmer : on est dans un cadre qui est donné, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi, dans n’importe quel sens. Mais je pense qu’il viendra un temps où la discussion sera indispensable et nécessaire. Et pour nous, ce temps-là est arrivé.«