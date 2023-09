La 5ème journée de Ligue 1 se lance ce vendredi soir en nous offrant un choc entre le PSG et l’OGC Nice au Parc des Princes. Annoncez ici votre pronostic à moins de deux heures du coup d’envoi.

Le PSG s’avance vers une semaine particulièrement chargée. Les Parisiens lanceront, en effet, leur campagne de Ligue des Champions mardi face à Dortmund avant d’accueillir l’OM pour la clôture de la 6e journée. Mais au préalable, Kylian Mbappé et ses partenaires devront se défaire de l’OGC Nice, là aussi, du côté du Parc des Princes. Un bon résultat face aux Aiglons permettrait aux Rouge et Bleu d’aborder ces deux échéances avec une certaine sérénité.

Si les Aiglons ne brillent pas particulièrement en ce début de saison, l’OGC Nice, qui pointe à la 8e position au classement, reste un adversaire solide puisqu’aucune défaite au compteur. De quoi nous offrir un beau spectacle. Du moins, on l’espère. Et vous, comment sentez-vous cette rencontre ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic au sein de la rubrique commentaire ci-dessous. Juste avant la trêve internationale, le PSG s’est brillamment imposé à Lyon sur le score de 1-4. Les CSiens ecthelion2 et Surjak avaient annoncé le bon résultat. Félicitations à eux !!