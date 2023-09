PSG / Nice : Découvrez les pronos de la rédac’

Pariez avec Betclic sur le match entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, ce vendredi à 21h, à l’occasion de la 5ème journée du Championnat de France de Ligue 1.

Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous et profitez d’un bonus exceptionnel vous permettant de recevoir jusqu’à 100€ de freebets !*

Les pronos de la rédac’

Le Paris Saint-Germain accueille dans son antre du Parc des Princes l’OGC Nice de Khéphren Thuram, et autant dire que Paris est largement favori dans cette rencontre.

Nous vous proposons un combiné de trois pronostics, qui peut vous rapporter 53 euros pour 10 euros misés (Combiné à 5,3) avec notre partenaire Betclic !

Les paris

Paris est de retour dans son antre, avec un effectif quasi-complet (absences d’Asensio et Fabian Ruiz), dans une rencontre qui s’annonce très intéressante face à un adversaire niçois qui sera un bon test en prévision du match de Ligue des Champions du mercredi suivant face au Borussia Dortmund !

Nous devrions également vivre la première de Randal Kolo-Muani sous ses nouvelles couleurs, de quoi nous pousser à la rédac à croire à une nouvelle victoire parisienne face aux Azuréens !

Victoire du PSG (1,50) :

Ça y est, Paris a lancé sa saison ! Après avoir obtenu deux victoires avant la trêve contre le RC Lens (3-1) et l’Olympique Lyonnais (4-1), les joueurs de Luis Enrique auront l’occasion d’enchaîner une troisième victoire au Parc face à un adversaire coriace, qui a décroché sa première victoire lors du dernier match contre Strasbourg (2-0).

La cote de la victoire parisienne contre Nice est de 1,68 sur Betclic.

Randal Kolo-Muani buteur (2,46)

Débarqué dans les toutes dernières heures du mercato parisien, la sensation du football français depuis un an devrait évoluer pour la première fois sous ses nouvelles couleurs à l’occasion de cette rencontre ! De quoi donner au meilleur buteur du dernier championnat allemand l’envie d’aller planter son premier but au Parc des Princes ? A la rédac on pense que oui !

La cote de Randal Kolo-Muani buteur contre Nice est à 2,46 sur Betclic.

Du côté de la Ligue 1…

La trêve terminée, c’est déjà le retour de la Ligue des Talents ! Avec Betclic, partenaire de la Ligue 1, nous vous proposerons régulièrement nos cotes préférées du championnat de France !

Victoire de Reims contre Brest (1,88)

Cette semaine, nous jetterons un œil sur une équipe qui en a surpris plus d’un cet été avec son mercato ultra ambitieux, le Stade de Reims ! Avec à sa tête, son coach spécialiste du franglais, Will Still, les Rémois iront défier des Brestois intéressants en ce début de saison, mais qui auront sans doute du mal à contenir les assauts de l’armada offensive rémoise menée par Junya Ito devant leur public d’Auguste Delaune.

Le club favori des hipsters de la Ligue 1 devrait s’imposer, et on ne serait pas loin de miser sur un nouveau but d’Oumar Diakité (cote de son but à 3), nouveau numéro 9 venu remplacer Folarin Balogun.

La victoire de Reims contre Brest est coté à 1,88 sur Betclic.

Et vous, quels sont vos bons plans pour ce match ? Mettez-les dans les commentaires !

Bon match et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe répété sans fin, il est important de se fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

*Voir conditions sur le site de Betclic