Analyse CS – Arnaud Kalimuendo, la saison de la confirmation

Présent au centre de Préformation du PSG depuis 2011, Arnaud Kalimuendo s’est montré déterminant et décisif dans les différentes catégories chez les jeunes. Après avoir paraphé un premier contrat professionnel en 2019, l’attaquant de 19 ans a prolongé son bail avec les Rouge & Bleu l’année passée et est désormais lié avec son club formateur jusqu’en juin 2024. Après quelques matches disputés avec le maillot parisien, le natif de Suresnes a véritablement lancé sa carrière professionnelle au RC Lens. Retour sur son parcours.

Des rares apparitions avec le PSG puis une première expérience au RC Lens

Après avoir fait sa première apparition dans le groupe parisien lors dans un match face à l’Olympique Lyonnais en septembre 2019, le Français a dû attendre un an avant de connaître sa première titularisation avec les Rouge & Bleu lors d’une défaite sur la pelouse du RC Lens en octobre 2020, dans un début de saison marqué par de nombreux cas de Covid-19 et une reprise quelques semaines après le Final8 de Ligue des champions. Mais face à la concurrence en attaque, le Titi d’Or 2020 a finalement opté pour le RC Lens (prêt avec option d’achat) pour connaître sa véritable première expérience dans le monde professionnel. Un choix judicieux pour le natif de Suresnes qui rejoint l’un des promus de la saison. Souvent utilisé par l’entraîneur lensois – Franck Haise – Arnaud Kalimuendo a été titularisé sur 16 de ses 28 matches disputés avec le RCL toutes compétitions confondues (1.317 minutes) et a affiché des bonnes statistiques et performances pour sa première saison : 8 buts et 6 passes décisives. Alors que les dirigeants lensois étaient désireux de lever l’option d’achat de 6M€ pour s’attacher les services de l’attaquant, le club de la capitale a finalement activé une clause (de 1,5M€) afin de conserver son Titi.

La saison de la confirmation

Profitant des absences de quelques cadres au début de la saison 2021-2022, Arnaud Kalimuendo a débuté le Trophée des Champions face au LOSC (0-1), le 1er août dernier. Une prestation en demi-teinte pour le Titi. Mais avec l’arrivée de Leo Messi, le temps de jeu du Parisien allait se réduire considérablement avec les Rouge & Bleu. Ainsi, le joueur, ses représentants et le club ont réussi à négocier un nouveau prêt (cette fois-ci sans option d’achat) au RC Lens. « Paris a été respectueux de ma décision. Ils ne m’ont mis aucune barrière et permis de réintégrer un club que j’aime sans forcément récupérer tout ce qu’ils auraient voulu. Je leur dois beaucoup », a récemment déclaré le joueur dans un entretien à L’Équipe. Et pour sa seconde saison chez les Sang & Or, Arnaud Kalimuendo est devenu un titulaire indiscutable du onze de Franck Haise en étant titulaire lors de 7 des 8 matches qu’il a disputé avec le RC Lens. L’international U21 français a notamment été l’acteur majeur de la victoire face au Stade de Reims (2-0) avec un doublé le 1er octobre dernier et a pris le meilleur dans sa concurrence avec Ignatius Ganago. « Il a confiance en moi. Ce n’est pas le genre à me dire quelque chose pour essayer de me séduire. Il est franc. Quand il me dit qu’il compte sur moi, je sais que c’est vrai. Son discours est le même que l’an passé. Être avant-centre en L1 à 19 ans, je sais que c’est une chance. C’est pour ça que j’essaie de rendre ça au club en me battant. Il faut que je continue à prouver », a confié l’attaquant parisien au sujet de l’entraîneur du RCL.

Preuve de son début de saison solide, Arnaud Kalimuendo possède une note globale de 5,57 dans le quotidien L’Equipe et participe à la belle performance du RC Lens en ce début de saison, dauphin provisoire du PSG. Une nouvelle fois titulaire face à l’OL ce samedi soir lors du choc de la 12e journée, Arnaud Kalimuendo a marqué un but (chanceux) qui a redonné espoir à son équipe (2-1) lors de la dernière demi-heure, mais en vain. Avec cette réalisation, il devient à 19 ans et 283 jours le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 buts en Ligue 1 depuis Kylian Mbappé en 2017. Sur ses 22 tirs depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, l’attaquant de 19 ans a cadré à 12 reprises. Dans le 3-4-1-2 de Franck Haise, il est souvent associé à Florian Sotoca en attaque. Il a également évolué à une reprise en tant qu’ailier gauche et en soutien de l’attaquant.

Un avenir au PSG ?

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Arnaud Kalimuendo peut-il avoir un avenir au PSG ? Même si Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin 2022, l’attaquant de 19 ans doit faire face à une féroce concurrence dans le secteur offensif avec les présences de Mauro Icardi, Neymar Jr, Leo Messi, Ángel Di María, Julian Draxler voire Pablo Sarabia (prêté sans option d’achat au Sporting Portugal). Mais, il pourrait avoir une chance au poste de numéro 9 en tant que doublure.

Selon vous, Arnaud Kalimuendo a-t-il un avenir au PSG ? Peut-il devenir une doublure fiable au poste de numéro 9 ? Partagez vos avis dans les commentaires.

Temps de jeu d’Arnaud Kalimuendo (600 minutes / 3 buts)