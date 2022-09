PSG / Nice : Le groupe parisien avec Messi

Retour aux affaires pour la formation de Christophe Galtier, de retour après la trêve international, le PSG va recevoir samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot) Nice au Parc des Princes pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1. La rencontre semble déséquilibrée sur le papier, le Gym, qui occupe une modeste 13e place avec seulement 2 victoires en championnat pour le moment, va donc tenter de faire déjouer les Parisiens qui restent sur 22 points pris sur 24 possibles, mais les incertitudes, notamment liées à la trêve internationale, côté Rouge et Bleu pourraient ajouter un peu plus d’enjeu à la rencontre.

Des absents de marques à l’entraînement

Marco Verratti est le principal absent côté PSG, suspendu pour le match face à Nice, victime d’une contusion avec hématome profond au mollet gauche il ne s’est pas entraîné de la semaine, tout comme Presnel Kimpembe qui poursuit sa convalescence au Qatar au sein de la clinique Aspetar. Concernant Léo Messi, l’Argentin a disputé deux matches aux Etats-Unis avec l’Argentine durant la trêve internationale, il a donc été préservé par Christophe Galtier ce jeudi et a fait son retour à l’entraînement ce vendredi. Il figure donc bel et bien dans le groupe pour la réception de Nice. Idem pour Kylian Mbappé qui a retrouvé comme son compère d’attaque l’entraînement collectif ce vendredi. À noter le retour de Renato Sanches avec le groupe, touché aux adducteurs droits début septembre, il n’est plus blessé et s’entraîne désormais normalement avec ses partenaires. À noter les présences des titis Warren Zaire-Emery et El Chadaille Bitshiabu.

Le groupe du PSG :

Gardiens : Donnarumma, Navas, Rico

: Donnarumma, Navas, Rico Défenseurs : Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat, Danilo, Mendes, Mukiele, Bitshiabu

: Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat, Danilo, Mendes, Mukiele, Bitshiabu Milieux de terrain : Ruiz, Vitinha, Soler, Zaire-Emery, Sanches

: Ruiz, Vitinha, Soler, Zaire-Emery, Sanches Attaquants : Sarabia, Mbappé, Messi, Neymar, Ekitike,

Rappel du point médical :