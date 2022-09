Dans la tourmente depuis novembre dernier et l’agression extrêmement violente dont elle a été victime, Kheira Hamraoui voit l’affaire la concernant prendre un nouveau tournant suite à la mise en examen de son ex partenaire à Paris Aminata Diallo. Écartée du groupe professionnel depuis le 23 avril dernier et une altercation avec Sandy Baltimore, la milieu de terrain a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif ce jour.

Kheira Hamraoui de retour avec ses coéquipières

C’est une affaire très complexe que celle de Kheira Hamraoui. Suite aux évènements exposés plus haut, l’ancienne barcelonaise et lyonnaise n’entrait nullement dans les plans de Gérard Prêcheur, l’entraîneur du PSG. En ce sens, le club de la capitale a tenté de lui dénicher une porte de sortie sur le mercato cet été, mais sans grande réussite. Du coup, la joueuse est restée à l’écart du groupe rouge et bleu. une situation qui a évolué ce vendredi matin. En effet, sur la pelouse du centre d’entraînement du club, à Boujival, Kheira Hamraoui a ainsi fait son retour au sein des séances collectives avec ses coéquipières. De là à la voir intégrer les prochaines feuilles de match ? Rien n’est moins sûr. Comme nous le relayait RMC il y a peu, malgré cette évolution notable, celle-ci n’entre toujours pas dans le projet sportif du club. D’autant plus au regard du dernier marché des transferts réalisé par les décideurs franciliens.

Interrogé par Le Parisien sur ce retour à l’entraînement de Kheira Hamraoui, Gérard Prêcheur a expliqué : « Il va falloir d’abord faire un check-up, savoir où elle en est sur un plan personnel. Elle a exprimé qu’elle était perturbée mentalement, voir comment elle va sur le plan physique. On ne sait pas trop quand elle a repris la saison. Elle n’était pas prête au niveau de la surcharge pondérale ou de ses capacités d’endurance. Elle a eu un très bon suivi individuel. On va voir où elle en est aujourd’hui et on verra comment, pas l’intégrer, mais utiliser ses ressources. (…) La question que je me pose, c’est à quel degré Kheira va être une ressource pour l’équipe et le collectif. Je parle d’unité. Je n’ai pas de vérité dans le football, mais je sais que les équipes qui réussissent sont celles qui ont cet esprit, ce collectif. Je suis très vigilant sur ça. »