Au sortir de la victoire de l’Équipe de France face à l’Autriche au Stade de France la semaine passée, Kylian Mbappé avait créé une petite polémique en parlant de son positionnement. En effet, en après-match, celui-ci avait indiqué qu’il jouissait de plus de liberté en Bleu, notamment grâce à la présence d’Olivier Giroud. À contrario, lui estime qu’au PSG, sachant que c’est lui le vrai numéro 9, il a plus d’obligations, notamment dans le rôle de pivot. Une déclaration qui a encore du mal à passer chez certains observateurs.

« Comment peut-il se plaindre de l’animation offensive du PSG ? »

Pour sa part, Christophe Galtier, présent en conférence de presse ce jeudi à 48 heures de la réception de l’OGC Nice en Ligue 1, a donné raison à son joueur, tout en reconnaissant que ce fameux profil de pivot n’avait pu être recruté cet été. Une prise de position que ne comprend nullement Étienne Moatti, comme celui-ci l’a exposé sur le plateau de L’Équipe du Soir : « La problématique dans les mots de Kylian Mbappé, c’est l’emploi du terme pivot. Cela n’a strictement aucun sens. Déjà, en-dehors de cela, se plaindre de l’animation offensive du PSG quand tu joues avec Neymar et Lionel Messi qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde, et quand on voit les combinaisons, je ne vois pas de quoi il se plaint. Quand tu expliques à tout le monde qu’au Paris Saint-Germain tu joues en tant que pivot, on tombe tous de notre chaise. Et Christophe Galtier devrait, lui aussi, tomber de sa chaise. »