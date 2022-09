Blessé lors de la rencontre entre le PSG et Brest le 10 septembre dernier (1-0), Presnel Kimpembe va manquer au moins six semaines de compétition. Le titi parisien souffre d’une lésion des ischio-jambiers gauches. Pour poursuivre sa convalescence, le défenseur central a pris la direction du Qatar et du Centre d’Excellence Sportive Aspetar comme l’ont fait savoir les Rouge & Bleu sur leur site internet.

Une collaboration qui dure depuis 2014

Le numéro 3 du PSG qui a évoqué sa présence dans l’un des leaders mondiaux de la médecine sportive. « Bénéficier des services d’Aspetar est important en tant que sportif de haut niveau. L’expertise du personnel ainsi que les installations de haute qualité me permettront de me soigner dans les meilleures conditions possible. En tant que professionnel, ce complexe est pour moi le lieu idéal. »