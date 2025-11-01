PSG / Nice – Les compositions officielles

Ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte l’OGC Nice au Parc des Princes. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ pour cette rencontre.

Avant de penser à son choc de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG devra bien négocier la réception de l’OGC Nice ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1), en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Premier du classement avec un point d’avance sur l’AS Monaco, le club parisien devra s’imposer pour conserver son fauteuil de leader à l’issue de ce week-end. Pour cela, Luis Enrique a aligné une équipe compétitive.

Dembélé sur le banc

Dans les buts, Lucas Chevalier est titulaire. Il sera protégé par une défense composée d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et une charnière centrale Illia Zabarnyi – Willian Pacho. Warren Zaïre-Emery, João Neves et Vitinha forment l’entrejeu. Enfin, le trio offensif est composé de Bradley Barcola, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Paris Saint-Germain / OGC Nice

11e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Mikaël Lesage – VAR : Nicolas Rainville et Abdelali Chaoui

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Marquinhos, Beraldo, L.Hernandez, F.Ruiz, Lee, G.Ramos, Dembélé, Ndjantou

: Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia Le XI de l’OGC Nice : Diouf – Mendy, Bah, Oppong, Bard (c) – Louchet, Boudaoui, Sanson, Abdi – Gouveia, Jansson Remplaçants : Boga, Bouard, Diop, Dupé, Mantsounga, Ndombele, Kevin Carlos, Vanhoutte, Abdul Samed.

: Diouf – Mendy, Bah, Oppong, Bard (c) – Louchet, Boudaoui, Sanson, Abdi – Gouveia, Jansson

