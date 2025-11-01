PSG / Nice – Annoncez votre pronostic

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille l’OGC Nice en Ligue 1 avec pour ambition de conserver sa place de leader.

Après un résultat nul frustrant sur la pelouse du FC Lorient (1-1), le PSG retrouve le Parc des Princes ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1). À l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, les champions de France accueillent l’OGC Nice avec pour ambition de conserver son fauteuil de leader. Et pour cette rencontre, Luis Enrique déplore seulement l’absence de Désiré Doué et peut compter sur le retour de Fabian Ruiz dans le groupe. Une bonne nouvelle à J-3 du choc de Ligue des champions face au Bayern Munich.

Mercredi dernier, le PSG a concédé le match nul face au FC Lorient (1-1).