PSG / Nice : les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison contre Nice (2-3). Malgré Kylian Mbappé, les Parisiens n’ont pas réussi à s’offrir les Niçois. Quelques joueurs n’ont pas répondu présent.

Le PSG semblait lancé dans sa saison 2023-2024 après ses deux succès consécutifs en Ligue 1 juste avant la trêve internationale. Mais hier soir, lors de la réception de Nice – au Parc des Princes – le club de la capitale n’a pas réalisé sa meilleure rencontre de la saison. Mené au score, il a pu compter sur Kylian Mbappé, auteur du but égalisateur d’une belle frappe enroulée sur un service d’Achraf Hakimi. Le numéro 7 parisien lancera même la révolte dans les dernières minutes du match grâce à une splendide reprise de volée, mais en vain. Le capitaine du soir s’est vu crédité la meilleure note pour les joueurs parisiens avec un 6 dans l’Equipe et un 6,5 dans Le Parisien. Pour le quotidien sportif, « Un match paradoxal pour le capitaine parisien. Pas à 100 % physiquement, il a rendu une copie moyenne. Pas toujours inspiré dans ses tentatives, il perd le ballon qui amène le premier but niçois (21e). Mais il réussit un doublé en égalisant (29e) d’un tir puissant puis en réduisant le score en fin de match d’une superbe reprise de volée avec rebond. » Pour le quotidien francilien, « en jouant 90 minutes et en inscrivant un doublé sur deux reprises magnifiques, la star parisienne a rassuré son monde après avoir ressenti des douleurs au tendon rotulien en milieu de semaine. Dans le jeu pourtant, ce fut moins heureux. Il a régulièrement oublié les joueurs qui partaient dans la profondeur et perd le ballon qui amène l’ouverture du score.«

Match à oublier pour Soler, Skriniar, Hernandez et Dembélé

Passeur décisif sur le premier but du PSG, Achraf Hakimi a semblé en forme. Il obtient la note de 6 dans l’Equipe et dans le Parisien. Le quotidien sportif indique, « une passe décisive pour Mbappé, des projections incisives ponctuées de centres (pour Ramos, 37e), des relais intérieurs précis et des duels gagnés face à Diop : le Marocain a livré une première mi-temps de très haut niveau. Il s’est, lui aussi, éteint pendant trente minutes en seconde période, avec un apport offensif plus limité. Diop est parvenu ponctuellement à inverser le rapport de force. Il finit bien et initie l’action du 2e but parisien. » Pour le quotidien régional, « le Marocain confirme ses bonnes dispositions actuelles. Vigilant sur son placement défensif, il a également apporté le danger sur quelques séquences et on le retrouve notamment sur le but de l’égalisation inscrit par Kylian Mbappé (1-1, 29e). Une action qui souligne aussi une entente assez naturelle avec Ousmane Dembélé. Également impliqué sur le deuxième de son meilleur ami (2-3, 87e). » Titulaire au milieu, Carlos Soler a réalisé une très mauvaise performance qui lui a valu un 3 dans les deux quotidiens. Une note également obtenue, dans l’Equipe, par Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé.