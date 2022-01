Pochettino : « On doit être plus clinique devant le but »

Le PSG a été éliminé par Nice en huitièmes de finale de la Coupe de France lors de la séance de tirs au but (0-0, 5 t.a.b à 6). Au micro d’Eurosport 2, Mauricio Pochettino a regretté les problèmes de finition de son équipe.

« On doit être plus clinique devant le but. Il faut être meilleur. Quand vous arrivez aux tirs au but, c’est une loterie. Je pense que lors de la première mi-temps, c’était un peu lent dans le mouvement du ballon. Quand vous jouez contre une équipe qui joue bas, qui réduit les espaces, c’est difficile de se procurer des occasions. En deuxième mi-temps, il y a eu plus de mouvement, c’était un peu mieux mais pas assez pour l’emporter. Il faut être réaliste devant le but avant les tirs au but.«

Mauricio Pochettino qui a expliqué son choix de mettre Kylian Mbappé sur le banc. « Il souffrait de gênes lors des derniers jours. La décision a été prise de ne pas le faire débuter et de le faire jouer 30 à 45 minutes maximum.«