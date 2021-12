Matches prolifiques, Parc : les chiffres avant PSG /OGCN

Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG reçoit Nice dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Un choc entre le premier et le troisième qui sera marqué – en avant-match – par la présentation du Ballon d’or de Lionel Messi et du Trophée Yachine de Gianluigi Donnarumma aux supporters présents au Parc des Princes.

Un match entre le PSG et Nice qui est souvent prolifique. Comme le rapporte Michel Kollar – l’historien des Rouge & Bleu sur le site internet du club de la capitale – ces rencontres au Parc entre les deux équipes génèrent 2,94 buts par match soit 106 buts en 36 matches. Lors de 24 de ses 36 rencontres, les joueurs parisiens ont marqué au moins trois buts. Le PSG qui reste sur 17 matches avec au moins un but marqué contre les Aiglons.

Pour finir, petite histoire drôle autour d’un PSG / Nice. C’est lors de cette affiche que la seule panne d’éclairage au Parc des Princes a eu lieu. Nous sommes le 18 janvier 1986 et « pendant 15 minutes, la moitié des projecteurs s’est éteinte, mais l’arbitre a décidé de poursuivre la rencontre dans la semi-pénombre… Le club de la capitale s’était finalement imposé 3-2, quelques minutes avant que la lumière ne revienne en toute fin de rencontre. »