PSG : Nuno Mendes retrace son parcours

Au PSG depuis l’été 2021, Nuno Mendes s’est révélé comme une véritable pièce maîtresse chez les Rouge & Bleu aujourd’hui. A seulement 20 ans, il est une référence mondiale à son poste, et a su se faire une place de titulaire très rapidement sous les cieux parisiens. Pour les médias officiels du club, le Portugais est revenu sur son parcours.

Son enfance

« J’ai grandi à Lisbonne, dans le quartier de Boavista. C’est un quartier social et tranquille. J’ai passé la plus grande partie de mon enfance à jouer au foot dans la rue, c’est là où tout a commencé, et ce qui m’a emmené jusqu’ici […] J’ai commencé à jouer au foot très tôt. Dès mes 6 ou 7 ans je jouais avec mes amis dans la rue. Et officiellement j’ai commencé à 8 ans dans le club amateur de Despertar SC. Ensuite je suis parti pour le Sporting« .

L’intégration de l’Académie du Sporting

« Oui, j’ai intégré l’Académie en U14, ainsi que l’internat, et c’est là-bas que j’ai fait ma formation, jusqu’à rejoindre l’équipe principale […] J’ai vécu tellement de choses dans cette Académie que je garderai toujours avec moi. Il y a plein de personnes qui m’ont aidé … des entraîneurs, des coéquipiers, les gens qui prenaient soin de nous quotidiennement […] C’était du travail ! On se levais tôt, on partait en cours, et ensuite on partait directement s’entraîner. Après l’entraînement on n’avait le temps que pour manger, se reposer un peu et aller dormir pour être en forme le lendemain. On se reposait aussi un peu avant et après les matchs, qui avaient lieu pour a plupart pendant les week-ends, donc si ça tombait un samedi, on avait le dimanche pour se reposer« .

Ses premiers pas en professionnel à 18 ans »

« Mon premier match c’était contre le Tondela. J’ai joué quelques minutes, puis le match d’après j’ai joué quand j’ai eu mes 18 ans, et j’ai signé mon premier contrat professionnel. C’est là que tout a changé. C’était un moment très important, cela démontrait que le Sporting tenait à moi et ça me rendait très heureux évidemment. Fêter ses 18 ans et signer un contrat professionnel avec le Sporting, c’était inoubliable pour moi« .

Nuno Mendes avec le maillot extérieur du PSG saison 2002/2003

Avait-il visité Paris avant son arrivée au PSG ?

« Non je ne connaissais pas, je n’avais jamais visité, j’avais voyagé un peu avec le Sporting, lors de tournois et pendant ma formation, mais je n’avais jamais visité Paris. Quand je suis arrivé, j’ai trouvé ça magnifique, avec la Tour Eiffel évidemment, je suis très content […] J’ai passé mes premiers jours à l’hôtel avec mon agent. Ma famille était encore au Portugal. Mais quand j’ai trouvé une maison, toute ma famille est arrivée, mon frère, ma mère … maintenant nous habitons tous ensemble« .

Le Paris Saint-Germain

« J’ai toujours suivi les matchs du Paris Saint-Germain, d’autres clubs français aussi parfois mais surtout le Paris Saint-Germain. C’est un club qui a toujours d’excellents joueurs, qui offre du grand football, je pense que c’est un club qui a envie de tout gagner, et c’est dans les clubs comme ça que nous voulons jouer et de partager le vestiaire avec de tels joueurs. J’ai d’excellents coéquipiers. Je pense que n’importe quel joueur rêve d’être ici et mois je le vie, j’en profite au maximum et j’en apprends tous les jours« .

L’intégralité de l’entretien est à retrouver sur les réseaux du Paris Saint-Germain (ici).