Le PSG donne des nouvelles de Neymar et Nuno Mendes

Si le PSG a obtenu une victoire au forceps face au LOSC dimanche dernier (4-3), il a perdu sur blessure deux titulaires indiscutables : Neymar Jr et Nuno Mendes. Mais l’inquiétude est surtout présente chez le Brésilien.

Après une période intense avec un enchaînement de matches compliqués en termes de résultats, le PSG s’est offert une bouffée d’oxygène ce dimanche en s’imposant dans un match fou face au LOSC (4-3). Désormais, le club parisien pourra préparer le prochain match face à l’Olympique de Marseille dans de meilleures conditions. Mais cela se fera sans Neymar Jr. Touché à la cheville droite, le numéro 10 des Rouge & Bleu sera absent pendant plusieurs jours. Après avoir confirmé que le joueur ne souffrait pas d’une fracture, le club parisien a apporté quelques précisions supplémentaires sur la blessure de sa star.

Entorse de la cheville avec lésions ligamentaires pour Neymar

Et dans son communiqué médical publié ce mardi soir, le PSG a précisé que Neymar Jr souffrait « d’une entorse de la cheville avec lésions ligamentaires. » De nouveaux examens seront effectués en début de semaine prochaine pour voir l’évolution de sa blessure. Mais cela n’augure rien de bon pour sa participation face au Bayern Munich. Selon L’Equipe, le Brésilien de 31 ans est d’ores et déjà forfait pour les deux prochains matches de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille (26 février) et le FC Nantes (4 mars). Et « sa participation au match retour face au Bayern Munich, le 8 mars prochain en huitièmes de finale de Ligue des champions, est compromise. » Mais dans l’entourage du joueur, on ne veut toujours pas parler de forfait car « l’ancien Barcelonais a encore espoir d’être présent, au moins dans le groupe, pour essayer d’aider son équipe à être qualifiée », conclut le quotidien sportif.

Concernant Nuno Mendes, sa blessure ne suscite pas d’inquiétude. Victime d’une petite distension du ligament interne du genou droit face au LOSC, le Portugais pourra reprendre l’entraînement cette semaine, rapporte le PSG dans son communiqué. Selon les dernières informations, le latéral gauche pourrait même être apte pour le déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille ce dimanche (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 25e journée de Ligue 1.