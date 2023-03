Le PSG handball avait rendez-vous avec son ultime match de phase de poule d’EHF Champions League ce mercredi soir face à Veszprém. Sur leur lancée, les Rouge et Bleu l’ont emporté sur le fil après une remontée impressionnante.

Si le parcours du PSG en championnat de cette saison n’est pas au niveau de celui de l’année passée, la donne est également différente, mais d’un point de vue positif, sur la scène continentale où les hommes de Raul Gonzalez affichent un niveau impressionnant. La semaine dernières, les Parisiens se sont par exemple assurés de participer directement aux quarts de finale de la compétition en étant certains de terminer dans les deux premiers de leur poule. Lors de la dernière échéance, qui comptait pour du beurre, le club de la capitale a parachevé la chose de la meilleure des manières en venant à bout de Veszprém sur le score étriqué de 35-37. Elohim Prandi et ses partenaires finissent donc à une première position plus que méritée.

« J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce match »

Au sortir de cette rencontre, Elohim Prandi, artisan numéro un de la victoire des siens avec 11 réalisations à son compteur, s’est exprimé pour PSG TV. L’occasion pour lui de faire part de sa grande satisfaction : « C’était un match éprouvant mais incroyable. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce match, malgré un peu de frustration et d’énervement. Mais on a su faire un retournement de situation incroyable grâce à notre collectif, à notre caractère et à nos supporters. Aujourd’hui il s’est passé quelque chose de fort. On a montré toute la grandeur de notre club et de notre équipe en montrant ce dont on est capable. Quand on joue à ce niveau-là, c’est difficile de venir nous chercher. On est pas du genre à laisser couler un match aussi important. C’est le genre de rencontre que l’on peut retrouver à l’avenir en quart de finale. Il faut que l’on puisse montrer que l’on assure et qu’on ne lâche jamais rien. On est à Coubertin, chez nous, et pour aller chercher notre antre il faudra y laisser quelques plumes. »