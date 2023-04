PSG : La dernière carte à jouer de Renato Sanches

Le PSG a misé sur Renato Sanches l’été dernier pour reconstruire son milieu de terrain. Un investissement qui paraissait risqué, mais semble fragile aujourd’hui. Tant par son rendement que par son temps de jeu, le Portugais peine à convaincre sous les cieux parisiens. Cependant, la fin de sa première saison en Rouge & Bleu pourrait être décisive pour lui.

C’est le 4 août 2022 que Renato Sanches est officialisé comme nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le Portugais s’engage jusqu’en pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, en provenance du LOSC contre la somme de 15 millions d’euros. Huit mois après son arrivée, le joueur a manqué 16 rencontres avec le PSG, soit 85 jours de compétition, ayant subi pas moins de 4 blessures depuis son arrivée. Sur toute la saison passée avec le LOSC, Renato Sanches a connu le même nombre de blessures, mais plus inquiétant, a peu près le même nombre de matchs manqués et de blessures (88 jours de compétition manqués – 15 matchs ratés). Le bilan de son état de santé sous les couleurs des Dogues sur toute la saison passée est donc équivalent à ses huit premiers mois au Paris Saint-Germain. A 25 ans, Renato Sanches est majoritairement touché sur le plan musculaire, ce qui témoigne d’une certaine fragilité, et laisse place à l’espoir tant les blessures musculaires sont conditionnées à une préparation minutieuse, et un gain de rythme, comme l’évoquait le principal intéressé : « J’ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus […] Je me sens bien, j’ai juste besoin de jouer un peu plus. C’est le coach qui choisit les joueurs. Moi, je ne suis pas content, c’est normal que de temps en temps que j’ai envie de jouer plus. Mais je respecte la décision du coach, c’est lui qui décide, je suis là pour donner mon meilleur« , avait-il déclaré le 1er février dans la foulée de la victoire (1-3) sur la pelouse du MHSC. Et pour gagner en rythme, Renato Sanches aura besoin de la confiance de son coach. Le Portugais, ayant évolué sous les ordres de Christophe Galtier au LOSC, n’est pas à 100% en terres inconnues en arrivant au PSG tant il entretient une bonne relation avec le technicien français mais aussi avec Luis Campos. Le premier pas de cette carte à jouer pourrait se faire ce dimanche 2 avril (20h45 sur Prime Video) en match de clôture de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats face à l’Olympique Lyonnais. Le numéro 18 du Paris Saint-Germain est annoncé titulaire par RMC Sport et pourrait donc avoir sa chance face aux Gones et ainsi débuter un certain renouveau.

Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bitshiabu, Mendes – Sanches, Verratti, Vitinha – Messi, Mbappé pic.twitter.com/xemM16lUYe — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 1, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Une carte à jouer car … une place à prendre

Avec son contrat signé jusqu’en 2027, Renato Sanches semble vouloir s’inscrire sur la durée au Paris Saint-Germain. Le Portugais évolue dans un secteur de jeu souvent défaillant sous les cieux parisiens au fil des saisons. Une véritable problématique pour le club de la capitale, mais une aubaine pour un joueur comme Renato Sanches. Pétrit de talent intrinsèquement à l’image de son Golden Boy en 2016, l’ancien du Bayern Munich arrive cependant à un tournant de sa carrière à 25 ans, mais aussi de son aventure en Rouge & Bleu. En ce sens, afin de confirmer les nombreux espoirs autour de lui, il devrai bousculer les plans de Christophe Galtier. Ce dernier évoque souvent « la bonne formule » pour le milieu de terrain, devant composer, à cause de ses blessures, avec les nombreuses absences à répétition de Renato Sanches. Cette recherche de « la bonne formule » est bien une preuve que globalement aucun trio n’a su faire l’unanimité aux yeux de Christophe Galtier et son staff. Sur le plan individuel, Carlos Soler, Fabian Ruiz ou encore Vitinha n’ont pas su s’imposer comme des évidences dans l’entrejeu. A côté, l’indéboulonnable Marco Verratti n’est actuellement pas dans la meilleure passe de son histoire à Paris. Enfin, le jeune Warren Zaïre-Emery n’est encore qu’au stade de l’apprentissage, et Danilo Pereira, irréprochablement, endosse davantage le rôle de dépannage en défense centrale.

Avec tous ces éléments, Renato Sanches s’impose naturellement comme une véritable option, qui devra savoir saisir sa chance et se montrer plus convaincant que ses coéquipiers jusque-là.