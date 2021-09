PSG / OL – Le groupe lyonnais dévoilé, Dembélé absent

La 6ème journée de Ligue 1 nous offre un match de taille ce dimanche soir avec un choc au sommet entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Et si les nouvelles sont plutôt rassurantes côté rouge et bleu concernant le groupe, Kylian Mbappé devrait notamment être apte, la donne est légèrement différente côté rhodanien.

En effet, en grande forme depuis le début d’exercice et son retour de prêt non fructueux de l’Atlético de Madrid, Moussa Dembélé est le grand absent de ce groupe concocté par Peter Bosz. Le coach hollandais a dévoilé son groupe de 21 joueurs pour cette partie. À noter également les absences de Léo Dubois, de Thiago Mendes ou de Tino Kadewere.

Le groupe de Lyon :

Lopes, Pollersbeck, Bonnevie – Boateng, D. Da Silva, Denayer, Diomande, Lukeba, Gusto, Emerson, Henrique – Aouar, Caqueret, Guimaraes, Keita, Paquetà, Shaqiri – Cherki, B. Barcola, Toko-Ekambi, Slimani