PSG / OL – Raí présent au Parc des Princes

Ce dimanche soir, en clôture de la 6ème journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’OL dans son antre du Parc des Princes. Un choc qui devrait voir la première titularisation de Lionel Messi devant le public rouge et bleu. Et à l’occasion de cette affiche hexagonale XXL, le club parisien a invité un ancien joueur francilien de choix.

Légende parmi les légendes du PSG, captain Raí a, en effet, été convié à assister à ce classique du championnat de France entre Paris et Lyon. Le meneur de jeu, qui a porté la tunique rouge et bleu entre 1993 et 1998, sera également présent au micro de PSG TV avant le coup d’envoi : « Ce dimanche soir, alors que le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais pour le choc de la 6e journée de Ligue 1, le club de la capitale a souhaité inviter le Brésilien à assister à la rencontre. Et si de belles retrouvailles avec le public parisien devraient marquer son retour dans le stade, Raí sera également présent sur les antennes de PSGTV, dans l’avant-match à suivre dès 19h15 sur l’ensemble de nos plateformes officielles », peut-on notamment lire sur le site officiel du PSG.