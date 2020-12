Demain soir à 21h (la chaîne Téléfoot), le PSG affronte l’Olympique Lyonnais dans le choc de la 14ème journée de Ligue 1. Deux points seulement séparent le leader parisien (28 pts) aux Lyonnais (4e, 26 pts). Pour cette rencontre, le club de la capitale ne pourra pas compter sur Juan Bernat, Mauro Icardi et Pablo Sarabia, toujours indisponibles. De plus, le capitaine parisien, Marquinhos, reste incertain pour ce match, comme le rapporte RMC Sport. Sorti par précaution face à l’Istanbul Basaksehir (5-1), suite à un coup à la hanche, la présence de Marquinhos en défense n’est pas certaine à 100%. “Le Brésilien, présent à l’entraînement ce vendredi, n’a pas terminé l’opposition. Sa présence reste incertaine dimanche”, précise le média sportif.

Concernant le match face aux Lyonnais, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, pourrait garder le même schéma tactique que lors de la victoire face à l’Istanbul Basaksehir en Ligue des champions (5-1). Ainsi, l’entraîneur parisien devrait opter pour un schéma en 3-5-2. Comme à son habitude pendant l’entraînement de veille de match, Thomas Tuchel “n’a pas mis d’équipe-type lors de sa traditionnelle opposition sur demi-terrain”, rapporte le média sportif. Mais, “la présence de Danilo en défense centrale pendant la séance” laisse penser que le coach des Rouge et Bleu pourrait aligner un schéma à trois défenseurs. Concernant le milieu de terrain, un duel pourrait avoir lieu entre Rafinha et Ángel Di María pour une place aux côtés de Leandro Paredes et Marco Verratti. Enfin, RMC conclut en rappelant que “le système tactique ne sera décidé qu’à la dernière minute, comme Thomas Tuchel l’a expliqué en conférence de presse.”

De son côté, Le Parisien confirme également que Thomas Tuchel devrait opter pour ce schéma en 3-5-2 avec Danilo Pereira en défense centrale aux côtés Presnel Kimpembe et Marquinhos (ou Kehrer). Florenzi et Bakker devraient occuper les couloirs parisiens. Enfin, Neymar et Mbappé formeraient le duo d’attaque.

XI possible du PSG selon RMC : Navas – Marquinhos, Danilo, Kimpembe – Florenzi, Bakker – Paredes, Verratti, Di Maria (ou Rafinha) – Mbappé, Neymar.

XI possible du PSG selon Le Parisien : Navas – Marquinhos (c) (ou Kehrer), Danilo Pereira, Kimpembe – Florenzi, Verratti, Paredes, Di Maria, Bakker – Neymar, Mbappé.