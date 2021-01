Pas de contrées à séduire, pas de chaleur, pas de public de curieux, le Trophée des champions 2020 est une édition à part, en semaine, en janvier, dans un stade Bollaert-Delélis de Lens à huis clos. C’est ainsi, c’est l’époque qui veut cela. Le PSG qui a tout gagné en France lors de la saison 2019/2020 affronte donc ce soir un OM qui n’a rien gagné depuis 2012 (une Coupe de la Ligue) et qui n’est là que pour une deuxième place lors d’un championnat stoppé en mars. Un adversaire pas très légitime pour un trophée des “champions”, mais c’est l’OM. De quoi réveiller quelques velléités, encore plus par rapport au match il y a quatre mois au Parc des Princes (0-1). Ce fût une guerre de tranchée qui a laissé beaucoup d’amertume à Paris, spécialement chez Neymar et Di Maria. Le PSG a l’opportunité de mettre les points sur les i. Mais avec quelle équipe ?

Cinq défections sont à signaler : Juan Bernat (genou), Colin Dagba, Thilo Kehrer, Rafinha (Covid-19), et Alexandre Letellier (coude). Ce qui veut dire qu’il y a pas mal de retours. La défense pourrait être chamboulée avec des titularisations de Florenzi, Kimpembe et Kurzawa pour soutenir Marquinhos. Danilo et Paredes devraient être les nouveaux compères de Verratti dans l’entrejeu. En attaque, on change beaucoup aussi. Neymar et Icardi pourraient débuter avec Di Maria, Mbappé faisant office de joker. Du neuf. Du frais ? A voir. Dans la presse, en l’occurrence Le Parisien, on opte pour des côtés occupés par Thimothée Pembele et Mitchel Bakker.

Le Parisien

La Marseillaise

Du côté de l’OM, André Villas-Boas devrait relancer Dimitri Payet, l’homme de toutes les polémiques. Morgan Sanson, de retour de blessure, prendra place sur le banc, au côté de Pol Lirola, recrue hivernale des Phocéens.

Possible feuille de match du PSG / OM

Trophée des champions – Mercredi 13 janvier 2021 à 21 heures au stade Bollaert-Delélis (Lens) – Diffuseurs : Canal Plus et Téléfoot – Arbitre : Buquet

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Danilo – Di Maria, Verratti, Neymar – Icardi (ou Mbappé) Remplaçants parmi : Rico, Randriamamy, Bakker, Diallo, Pembele, Gueye, Herrera, Draxler, Kean, Sarabia, Mbappé Entraîneur : Pochettino

: Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Paredes, Danilo – Di Maria, Verratti, Neymar – Icardi (ou Mbappé) OM : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta Car, Nagatomo – Gueye, Kamara – Rongier – Payet, Benedetto, Thauvin Remplaçants parmi : Pelé, Ngapandouetnbu, Balerdi, Perrin, Lirola, Khaoui, Sanson, Cuisance, Radonjic, Germain, Aké Entraîneur : Villas-Boas

: Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta Car, Nagatomo – Gueye, Kamara – Rongier – Payet, Benedetto, Thauvin