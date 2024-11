PSG : Pas de sanction pour le tifo pro-palestinien

A l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Champions, le PSG s’est incliné (1-2) face à l’Atlético Madrid au Parc des Princes. Dans l’après-match, les regards et critiques étaient portés vers les tribunes.

Dans un match qui, malgré les dires de Luis Enrique, était capital pour la suite de la saison européenne du Paris Saint-Germain, les Parisiens se sont inclinés (1-2) face à l’Atlético Madrid. Une rencontre qui s’est jouée dans un Parc des Princes plein à craquer, comme lors de la grande majorité des soirées européennes Rouge & Bleu. Cependant, dans les travées du Parc des Princes, un tifo a été dressé par les plus fidèles du virage Auteuil, en l’hommage à la cause palestinienne. « Free Palestine. La guerre sur le terrain mais la paix dans le monde » pouvait-on lire. Des écrits qui ont visiblement fait polémique et réagir éditorialistes et politiciens. Cependant, la position de l’UEFA est tombée et semble claire : pas de sanction. En effet, selon le porte parole de l’UEFA, « il n’y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis« , rapporte l’AFP. Aucune procédure ne sera donc engagée contre le PSG.