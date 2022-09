Le point médical avant le match Maccabi Haïfa / PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Parisiens voudront l’emporter afin de préparer de la meilleure des manières la double confrontation contre Benfica après la trêve internationale. À la veille de cette rencontre, les joueurs de Christophe Galtier se sont entraînés une dernière fois au Camp des Loges. Et lors de cette séance, outre Presnel Kimpembe et Renato Sanches, Keylor Navas était absent. Le portier costaricain souffre du dos et est forfait pour demain comme le dévoile le PSG dans son point médical d’avant match. Le titi parisien devrait être absent environ six semaines. Un nouveau point sera fait autour de lui dans 8 jours.

Point médical du PSG

Victime d’une lésion des ischio-jambiers gauches, Presnel Kimpembe sera indisponible environ 6 semaines. Un nouveau point sera fait dans 8 jours.

Keylor Navas souffre de douleurs lombaires et ne fera pas le déplacement en Israël.