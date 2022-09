Tite félicite Neymar pour son début de saison avec le PSG

Neymar réalise le meilleur début de saison de sa carrière avec 11 buts et 8 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues avec le PSG. L’attaquant (30 ans) est le meilleur buteur de Ligue 1 (8 buts) et co-meilleur passeur en compagnie de Lionel Messi (7 passes décisives). Des débuts impressionnants qui n’ont pas échappé à son sélectionneur, Tite. Présent en conférence de presse, ce dernier a loué le début de saison de l’ancien barcelonais.

« Félicitations Neymar, Félicitations PSG ! »

« Félicitations, Neymar ! Félicitations, Ricardo Rosa (préparateur physique du joueur). Félicitations, PSG ! Félicitations Fabio, lance Tite dans des propos relayés par Globo. La performance technique d’athlètes extraordinaires et professionnels, c’est quand vous pensez et exécutez rapidement. La vitesse et l’exécution doivent être synchronisées. » Pour rappel, Neymar s’est fait une petite frayeur hier à l’entraînement. L’attaquant a souffert d’une coupure au genou. Une frayeur qui a nécessité quelques soins médicaux. Mais il devrait bien tenir sa place pour le match amical contre le Ghana demain soir (20h30).