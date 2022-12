L’information avait fuitée au cours de la Coupe du Monde 2022 et semble se concrétiser en cette fin d’année. L’investisseur QSI et propriétaire du Paris Saint-Germain serait sur le point de céder des parts du club de la capitale et a reçu trois offres d’investisseurs en ce sens.

Trois investisseurs dont deux basés aux Etats-Unis se feront la course afin d’entrer dans le capital du Paris Saint-Germain à hauteur de 15% maximum. En effet, selon le journaliste britannique Ben Jacobs, les offres reçues par les propriétaires du PSG varieraient pour 5 à 15% du capital du club Rouge & Bleu. Valorisé à plus de 4 milliards d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait rapporter à QSI près de 600 millions d’euros si les 15% sont atteints. Cependant, Ben Jacobs précise qu’il y a peu de chance que le deal se fasse ainsi, mais qu’il a davantage de chance de se conclure autour des 10%. A noter que les propriétaires du club de la capitale ne souhaitent pas multiplier les investisseurs et s’associeraient qu’à un seul nouvel acteur. A l’aube de l’année 2023, notre confrère d’outre-Manche avance par ailleurs que le dossier devrait avancer au cours du premier trimestre de l’année, pour se conclure au second.

🚨 | Le PSG a reçu 3 offres formelles pour des parts minoritaires du club.

2 de ces investisseurs sont basés aux US.



La valeur du club indiquée par le PSG est de 4Md€



📲 @JacobsBen pic.twitter.com/rmJDYVZwi2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 30, 2022 Twitter : @CanalSupporters

QSI reste attaché au Paris Saint-Germain, et en voit en cette opération l’opportunité de trouver un partenaire sur le long terme, sans pour autant reculer dans son investissement. Le football reste un terrain de jeu à ne pas négliger pour les Qataris qui, après le PSG ou Braga, pourraient investir dans un troisième club européen dès l’année prochaine.