Un intérêt du PSG pour Ferland Mendy ?

Pour son poste de latéral gauche, le PSG compte Nuno Mendes et Juan Bernat. Malgré ça, les dirigeants parisiens sonderait le marché à ce poste. Et il s’intéresserait à un de ses anciens titis.

Durant l’été 2021, le PSG a fait l’acquisition de Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais (20 ans) est l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Prêté avec option d’achat, il avait convaincu les Rouge & Bleu de lever son option. L’international portugais est un titulaire indiscutable et a relégué Juan Bernat au poste de doublure. L’Espagnol, encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, se remet tout doucement de sa grave blessure au genou qui l’avait éloigné des terrains pendant plus d’un an. Malgré la présence de ces deux joueurs, le club de la capitale s’intéresserait à un autre latéral gauche.

Le Real Madrid ne voudrait pas s’en séparer

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG observerait la situation de Ferland Mendy. Le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier puisque plusieurs clubs de Premier League, dont Newcastle qui a même fait une grosse offre pour le Français, s’intéresseraient à lui. Mais le Real Madrid ne compte pas se séparer de son latéral gauche cet hiver, lui qui est apprécié par son entraîneur, Carlo Ancelotti. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, se sent bien à Madrid et une prolongation de contrat ne serait pas impossible conclut Foot Mercato.