PSG / RC Lens : Les chiffres clés autour de la rencontre

Le PSG reçoit le RC Lens pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats ce samedi soi (21h sur Canal +). Pour cette rencontre qui est déjà importante sur le plan comptable, découvrez les chiffres clés autour de ce premier choc de la saison.

A l’occasion de ce PSG / RC Lens, une individualité sera sous le feu des projecteurs : Kylian Mbappé. En effet, le numéro 7 parisien foulera la pelouse du Parc des Princes pour la première fois de la saison pour ce choc face aux Sang & Or. Dans l’histoire de cette confrontation, d’autres individualités ont brillés : François M’Pelé et Laurent Leroy. Les deux joueurs sont les seuls parisiens à avoir inscrit un triplé face aux lensois. Le premier le 28 février 1976 en 8es de finale de la Coupe de France au Stade Bollaert (victoire 0-3) et le deuxième au Parc des Princes le 14 avril 2000 (victoire 4-1). Si les observateurs et supporters s’accordent à dire que la rencontre de ce soir devrait être intense et spectaculaire, les chiffres vont dans ce sens. En effet, le Paris Saint-Germain et le RC Lens ont terminé un match sur le score de 0-0 à seulement 4 reprises en 88 matchs officiels. Toujours dans l’histoire de cette confrontation, le meilleur buteur parisien face au lensois est Mustapha Dahleb avec 11 réalisations, suivi par François M’Pelé et ses 8 buts. Dominique Rocheteau (7 buts) et Safet Susic (5 buts) complètent ce classement. Au cours de l’histoire, ce sont pas moins de 36 joueurs qui ont porté les couleurs Rouge & Bleu et Sang & Or : Alphonse Areola, Serge Aurier, Milan Bisevac, Jules Bocandé, François Brisson, Zoumana Camara, Clément Chantôme, Charles-Edouard Coridon, Eric Cubilier, Stéphane Dalmat, Frédéric Déhu, Jean Deloffre, Nicolas Douchez, Pierre-Alain Frau, Bernard Hereson, Arnaud Kalimuendo, Bonaventure Kalou, Bernard Lama, Loïck Landre, Nicolas Laspalles, Ronan Le Crom, Jérôme Leroy, Danijel Ljuboja, Patrice Marquet, Jean-Eudes Maurice, François M’Pelé, William N’Jo-Lea, Pascal Nouma, Alex Nyarko, Stéphane Pédron, José Pierre-Fanfan, Thierry Rabat, Bruno Rodriguez, Daniel Xuereb, Chrisitan Zajaczkowski et Pascal Zaremba.

Le club de la capitale et celui du nord de la France s’affronteront ce soir sur la pelouse du Parc des Princes pour la 89e fois de leur histoire. Le bilan est en faveur du Paris Saint-Germain qui compte 42 victoires, 21 matchs nuls et 25 défaites. En plus de son premier match de la saison à domicile, Kylian Mbappé pourrait entrer un peu plus dans l’histoire. En effet, le champion du monde pourrait devenir le onzième joueur dans l’histoire à atteindre la barre des 150 buts en première division pour un seul club après Onnis (157) avec Monaco, H. Revelli (175) avec Saint-Etienne, Courtois (209) avec Sochaux, Cisowski (152) avec le RC Paris, Di Nallo (182) avec Lyon, Andersson (169) et Skoblar (151) avec Marseille, Baratte (167) avec Lille, Giresse (158) avec Bordeaux et Koranyi (157) avec Sète. Le numéro 7 du PSG en est avant ce PSG / RC Lens à 149 réalisations en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. A ce stade, 499 joueurs ont porté le maillot de l’équipe première du PSG depuis 1970, le 500e pourrait être pour aujourd’hui avec une potentielle entrée de Cher Ndour.

Les chiffres autour de PSG / RC Lens sont dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.