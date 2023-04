PSG / RCL : La conférence de presse de Christophe Galtier

Dans un contexte on en peut plus particulier, Christophe Galtier s’est tendu à l’habituelle conférence de presse d’avant match pour PSG / RC Lens. Si les conditions n’étaient pas des meilleures, le technicien français a tout de même eu une semaine entière afin de préparer ce choc de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, très important sur le plan sportif et comptable.

Ce samedi (21h sur Canal +) le Paris Saint-Germain affronte donc son dauphin le RC Lens au Parc des Princes. Une rencontre qui oppose la meilleure défense du championnat (RCL) à la meilleure attaque (PSG). Mais aussi deux clubs séparés par seulement six unités au classement. Un scénario qui a tout pour rendre ce choc de notre championnat alléchant. Pour l’occasion, en veille de match, Christophe Galtier a fait face aux journalistes présents au Camp des Loges pour l’habituelle conférence de presse d’avant match. Le coach du PSG est dans un premier temps passé au micro du média du club afin de faire part de son sentiment vis à vis de cette semaine mouvementée : « Ca a été difficile honnêtement. J’étais profondément choqué. Mais je me suis réfugié dans le travail avec mon groupe. Dans les séances d’entraînements, j’ai pris beaucoup de plaisir à être avec mon groupe et préparer évidemment ce grand choc de cette 31e journée« . Sur le plan sportif, Christophe Galtier s’est souvenu du match aller face au RC Lens perdu 3-1 dans le nord de la France le 1er janvier dernier : « Il va falloir être meilleur sur le plan technique, avoir surement plus de joueurs portés vers l’offensif, avoir plus de présence dans la surface adverse, il faudra aussi être très vigilant car c’est une très bonne défense mais aussi une équipe qui attaque en nombre. Il faudra trouver un juste équilibre sur les transitions. Je me rappelle lors du match le 1er janvier nous avions eu du mal à sortir de leur pressing, nous avions subis beaucoup de contres attaques. Il faudra savoir bien attaquer en nombre, mais aussi vite se regrouper pour éviter les transitions adverses« . Christophe Galtier a ensuite rejoint l’auditorium du Camp des Loges afin de se présenter en conférence de presse. Un point face aux journalistes comme à l’accoutumée, avec en amont, deux déclarations officielles du club dans un premier temps, et plus personnelle de la part du coach du Paris Saint-Germain. Deux déclarations à retrouver en intégralité ici. A la suite de celle-ci, le questions / réponses a débuté, autour de la rencontre PSG / RC Lens.

La préparation du match dans ces conditions

« Je l’ai préparé. Oui c’est possible, je le répète encore une fois, je l’ai préparé, nous l’avons préparé ensemble avec les joueurs. Tout le monde attendait ce grand rendez-vous, parce que je le répète encore une fois ça sera un grand rendez-vous. Et nous avons pu bien travailler. J’ai trouvé mes joueurs très studieux, très concentrés et déterminés sur les séances d’entraînements que nous avons pu mettre en place tout au long de la semaine« .

Sur le RC Lens

« C’est une équipe qui est en forme et qui est très performante tout au long de la saison. Et ça c’est lié évidemment à la qualité des joueurs mais aussi au travail de Franck Haise leur entraîneur qui saisons après saisons a amélioré son équipe. C’est une équipe qui vous presse énormément et qui est très présente à la récupération du ballon et puis après elle a cette capacité à se projeter rapidement. Je me rappelle lors de notre premier match le 1er janvier, à la fois nous avons eu du mal à sortir du pressing et nous avons subis beaucoup de contres attaques. Il faudra que l’on soit offensifs, beaucoup plus offensifs que sur les derniers matchs, mais il faudra aussi être très vigilants et donc concentrés sur les phases de transitions qui avaient fait vraiment défaut sur le match aller […] C’est un match important. Décisif pour le titre ? Non. Il en restera derrière sept« .

Les joueurs vis-à-vis de l’affaire Galtier ?

« Je n’ai pas parlé avec les joueurs concernant le sujet. Par contre ils m’ont envoyé la meilleure des réponses : l’investissement total aux séances d’entraînements« .

Les messages de soutien

« Vous savez donc que j’ai eu beaucoup de message, beaucoup très désagréables mais de nombreux messages de soutien. Evidemment que j’ai vu le soutien public de nombreuses personnes … des entraîneurs, des dirigeants, des joueurs. Mais j’ai reçu aussi beaucoup de messages sur ma messagerie, sur mon téléphone concernant le soutien. Ce sont des moments difficiles, on apprécie le soutien […] J’ai eu beaucoup de soutiens public mais aussi anonymes« .

La réaction des supporters vis-à-vis de l’affaire Galtier ?

« Evidemment j’ai lu le communiqué de la part des groupes de supporters. Il y a évidemment ce dossier, mais le plus important c’est le match de demain. Et j’ai aucun doute sur le fait que les supporters et tout le Parc des Princes sera derrière l’équipe pour aller chercher ce résultat qui est très important« .

Pense-t-il payer d’une vengeance avec l’Affaire Galtier ?

« Je ne peux pas répondre à cette question … « .