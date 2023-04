PSG : Toujours pas d’offre pour Sergio Ramos

La saison 2022-2023 touche à sa fin au PSG et le mercato approche à grand pas. L’occasion pour la direction Rouge & Bleu de revoir son effectif et gérer les différents contrats courant, ou se terminant au mois de juin prochain. C’est le cas pour Sergio Ramos, dont l’avenir est sujet aux interrogations.

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato d’été 2021, Sergio Ramos a connu une première saison tronquée par les blessures et un temps de jeu quasi nul. Pour sa deuxième année au PSG, le récemment retraité international espagnol a présenté un tout autre visage, sur le plan physique en tous cas. A 37 ans, Sergio Ramos a disputé pas moins de 37 rencontres toutes compétitions confondues comptant ainsi 2 978 minutes passées sur le pré. Un temps de jeu faisant de lui le quatrième joueur le plus utilisé de l’effectif parisien par Christophe Galtier derrière Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, et Lionel Messi. Par ailleurs, le numéro 4 du PSG a été décisif à quatre reprises depuis le début de la saison avec 3 buts et 1 passe décisive. Malgré cette deuxième saison plutôt pleine, l’ancien du Real Madrid peine à convaincre sous les cieux parisiens. En ce sens, son avenir demeure sujet aux interrogations du côté des supporters mais aussi des dirigeants du Paris Saint-Germain. Avec un salaire annuel s’élevant à près de 12 millions d’euros, Sergio Ramos représente un véritable poids dans la masse salariale du club de la capitale. Un élément à prendre en compte dans la réflexion. Cependant, à ce jour, le PSG n’aurait toujours pas fait parvenir d’offre pour un nouveau contrat à son défenseur selon Andres Onrubia sur les ondes de la Cadena Ser.

Selon les derniers échos de la presse espagnoles, le joueur serait lui en attente d’un signe de sa direction afin de parapher un nouveau bail. Désireux de poursuivre sa carrière en Europe et au PSG plus précisément, Sergio Ramos a pu entendre son président, Nasser Al-Khelaïfi s’exprimer à ce sujet le 24 mars dernier lors d’un gala annuel organisé par Marca : « Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous concentrons sur leur poursuite. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer et que nous faisons les choses correctement et que nous nous développons. Nous n’allons pas faire d’erreurs. Je pense qu’il est très important que nous nous concentrions maintenant sur notre saison. Nous nous concentrons sur les jeunes et les jeunes talents. Nous allons continuer à investir dans le club et dans toute la transformation du futur de l’Académie« . Une réponse évasive qui en dit long sur le doute qui occupe les esprits des dirigeants Rouge & Bleu au sujet de la prolongation de contrat de Sergio Ramos.