Affaire Galtier : La mise au point officielle du PSG

Le PSG s’apprête à affronter le RC Lens à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’occasion pour le coach Christophe Galtier de se présenter en conférence de presse d’avant match, et ainsi faire une mise au point claire sur sa situation personnelle, épaulé par sa direction.

Comme à l’accoutumée, c’est à l’auditorium du Camp des Loges que s’est tenu la conférence de presse d’avant match du Paris Saint-Germain. Cependant, ce vendredi 14 avril, Christophe Galtier ne s’est pas présenté seul. En effet, à sa droite, Julien Maynard. Le directeur de la communication et relation presse de l’équipe première du PSG s’est également présenté face aux journalistes présents sur place afin de clarifier la position du club de la capitale face à l’affaire Galtier et ainsi faire une déclaration officielle. En amont de l’habituel questions / réponses entre les journalistes et le coach du Paris Saint-Germain, un communiqué a donc été lu : « Avant de démarrer la conférence de presse, le Paris Saint-Germain souhaite apporter quelques précisions. Des allégations graves ont été portées dans les médias à l’encontre de notre entraîneur Christophe Galtier. Christophe y a répondu clairement, en les démentant fermement et annonçant qu’il allait porter plainte. Le club soutien Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice. En attendant la conclusion du temps judiciaire et dans un soucis de protéger la sécurité de tous, le club appelle chacun à ses responsabilités et à l’apaisement. Le Paris Saint-Germain, sa direction, ses joueurs et tous ses salariés n’ont aucune tolérance pour l’intolérance, sur, et en dehors des terrains. La lutte contre le racisme et toutes les formes de discriminations est un engagement fondamental du club. Le Paris Saint-Germain ne se laissera pas troubler par cet épisode et tout le monde reste pleinement concentré sur le match de demain« , a déclaré le PSG par le biais de ce communiqué lu par Julien Maynard. Ce dernier a ensuite laissé la parole à Christophe Galtier en précisant aux journalistes de ne plus aborder le sujet dans leurs questions par la suite.

La mise au point de Christophe Galtier

Le coach du PSG a ensuite pris la parole afin de faire sa déclaration personnelle sur cette affaire : « Comme beaucoup d’entre vous, je suis profondément choqué par les propos que l’on me prête et qui ont été relayés par certains de manières irresponsable, ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, les valeurs de partage et de respect de l’autre quelque soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d’homme, de footballeur et d’entraîneur a été guidée par le soucis du partage et du bien vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J’ai donc décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J’ai confiance en la justice de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l’ouverture d’une enquête, je viens d’apprendre cela, ce matin, afin de laisser travailler la justice en toute sérénité, je n’apporterais pas d’autres commentaires à ce sujet. Le Paris Saint-Germain a un match très important à disputer demain soir. Toute mon énergie, ma concentration, se trouvent tournées vers cet objectif« .