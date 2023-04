PSG / RCL : La retransmission du match troublée ?

Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le RC Lens au Parc des Princes. Le coup d’envoie de la rencontre est prévu à 21h ce samedi soir, et sera donné en direct sur les antennes de Canal +. La chaîne risque de proposé pour ce choc de notre championnat une retransmission quelque peut troublée … .

Le choc de cette 31e journée de Ligue 1 Uber Eats opposera donc ce samedi soir le PSG au RC Lens. Une rencontre entre le leader parisien (69 points) et le dauphin Sang & Or (63 points). Cependant, le retransmission télévisuelle pourrait ne pas être à la hauteur de l’évènement. En effet, le syndicat CGT de la société AMP Visual TV a lancé un appel au débrayage pour ce week-end des 15 et 16 avril. Pour rappel, la société est prestataire des groupes Canal Plus, BeIN Sports et Prime Video en charge de la réalisations d’évènements de sports. Plus clairement, le débrayage lancé consistera tout le week-end à ne pas proposer un « un montage aussi dynamique que d’habitude » écrivent nos confrères du Parisien. Plus concrètement « cela risque d’être assez massif ce week-end […] Chaque équipe de tournage va décider avant chaque match si elle fait grève ou non« , a déclaré un représentant du syndicat. Les retransmissions d’évènements sportifs seront donc perturbées durant une heure : 45 minutes avant les matchs, puis jusqu’à 15 minutes après le coup d’envoie. Cela pourrait donc se traduire par un plan fixe pour le premier quart d’heure de la rencontre PSG / RCL ce soir. Un plan large, avec les caméras dans les hauteurs du Parc des Princes, pourrait être proposé. La VAR ne sera pas visible, les téléspectateurs seront également privés de plans larges lors de l’entrée des joueurs, de ralentis ou encore de plans de coupe. A noter que les plateaux TV en avant match pourraient également être touchés.

Les revendications exprimées

Les premières rencontres du week-end en Top 14 ont été impactées. Les syndicats CGT d’AMP Visual TV appellent « l’ensemble des professionel.le.s, assistante.e.s, cadreurs et cadreur.euse.s, responsables machinerie […] les ingés sons, les OP LSM, qui gèrent les ralentis, les OPV, qui s’occupent des lumières » à une mobilisation afin de « défendre l’augmentation de leurs salaires, que ce soit sur les plateaux ou dans les stades« .