PSG / Lens : Les pronos de la rédac’ avec Parions Sport

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens, ce samedi à 21h, à l’occasion de la 31e journée du Championnat de France de Ligue 1. En tête du classement avec 6 points d’avance sur son dauphin et adversaire du soir, le RC Lens, le Paris Saint-Germain ne devra pas perdre dans ce choc qui ressemble déjà à une finale du championnat.

Les pronos de la rédac’

Après avoir enchaîné 2 défaites de rang au Parc des Princes, les parisiens ont su prendre 3 points contre l’OGC Nice dans une rencontre très disputée. A la rédac’, nous imaginons le PSG récupérer 1 point face à des Lensois victorieux à l’aller (3-1), qui viendront jouer un match décisif dans la course au titre au Parc des Princes.

Les paris

Les deux équipes marquent (1,45) :

Avec deux équipes au potentiel offensif aussi impressionnant, il est difficile de ne pas imaginer des buts des deux côtés lors de cette rencontre, le match aller nous ayant déjà gratifié de 4 buts. Mbappé et Messi contre un Openda en feu dernièrement (cote du but à 2,95 sur ParionsSport en ligne), des étincelles sont à prévoir dans ce match.

Les deux équipes marquent est cotées à 1,45 sur ParionsSport en ligne.

But de Mbappé (1,90)

Muet lors du match aller au sortir d’un Mondial dantesque, Kylian Mbappé n’aura sans doute pas oublié la déconvenue subie par les parisiens lors de cette rencontre.

En difficulté devant les cages sous les couleurs parisiennes depuis 3 rencontres, l’enfant de Bondy aime ces matchs disputés et aura à cœur de se distinguer pour inscrire son 20 ème but de la saison.

La cote du but de Mbappé est à 1,90 sur ParionsSport en ligne.

La grosse cote

Match nul (4,20)

Paris ne doit pas perdre pour se donner les meilleures chances de remporter le titre en fin de saison, et les lensois, sur une excellente dynamique en championnat avec 4 succès de rang, voudront poursuivre leur série face au PSG. Messi et ses coéquipiers auront fort à faire face à la meilleure défense du championnat (seulement 22 buts encaissés), mais portés par leur public au Parc des Princes, ils devraient y parvenir !

La cote du match nul entre le PSG et le RC Lens est à 4,20 sur ParionsSport en ligne.

