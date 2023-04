Depuis plusieurs mois, la question du souhait du PSG de devenir propriétaire de son stade a refait surface dans l’actualité. Ces derniers jours, le PSG aurait décidé de candidater pour le rachat du Stade de France. La Mairie de Paris n’est pas surpris par ce choix.

Les dirigeants du PSG aimeraient devenir propriétaire de leur stade. Dans l’idéal, il voudrait racheter leur antre historique, le Parc des Princes. Mais les discussions avec la Mairie de Paris ont été tendues et cette dernière a finalement expliqué que la question de la vente du stade de la Porte de Saint-Cloud était close. Après ce refus, le PSG a décidé de se tourner vers d’autres pistes, espérant que la Mairie de Paris change d’avis. Et selon les informations de l’Equipe, le club de la capitale compte répondre le 27 avril prochain à l’appel d’offres pour acquérir le Stade de France. La réaction de la Mairie de Paris était attendue. Pour BFM Paris, Pierre Rabadan, adjoint aux Sports à la Mairie de Paris a évoqué ce positionnement.

« Ce n’est pas une surprise »

« Ce n’est pas une surprise, on savait que le PSG avait manifesté un intérêt suite aux discussions que l’on avait sur l’agrandissement du Parc des Princes. Ça ne change pas grand-chose. Vous connaissez la position de la ville. On l’a redit que l’on a des solutions à proposer au PSG. On n’a pas repris les discussions malgré le fait que l’on ait manifesté l’envie de reprendre les discussions avec le club sur les possibilités d’évolution du Parc des Princes, assure l’élu parisien. Et d’atteindre le souhait que l’on partage sur l’agrandissement nécessaire du Parc des Princes. Les discussions se sont arrêtées suite à la proposition extrêmement faible faite par le Paris Saint-Germain pour le rachat. On a manifesté le fait que l’on ne souhaitait pas vendre le Parc des Princes. Il existe d’autres solutions pour la bonne économie du PSG, pour l’agrandissement du Parc des Princes. On souhaite les présenter au club qui, aujourd’hui, ne nous répond pas. On souhaite que chacun y mette du sien pour aboutir à l’ambition partagée par tous, que le PSG reste au Parc des Princes.«