PSG / RCL : Les notes des Parisiens

Le PSG a affronté le RC Lens ce samedi soir au Parc des Princes dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un choc au sommet entre le leader et son dauphin qui a répondu aux attentes. Grâce à leur succès (3-1), les Parisiens comptent désormais neuf points d’avance au classement.

La rencontre était on ne peut plus importante. Avec seulement six points d’avance sur son adversaire du soir, le PSG se devait de l’emporter sur sa pelouse afin d’asseoir sa domination sur la Ligue 1 Uber Eats et ainsi filer vers son onzième titre de champion de France. Le succès s’est fait en première période grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Vitinha puis Lionel Messi. Les hommes de Christophe Galtier ont regagné les vestiaires sur le score de 3 buts à 0. Le carton rouge, tournant du match (19e) a également aidé le Paris Saint-Germain à dérouler. Au cours du second acte, les Lensois ont continuer de jouer malgré l’infériorité numérique, mettant ainsi en valeur Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but parisien a une nouvelle fois été l’auteur d’une grande partie.

Les notes des Parisiens

Donnarumma 7, Marquinhos 5, Sergio Ramos 5, Danilo 5 – Hakimi 4, Soler 5 , Fabian Ruiz 3, Vitinha 7, Nuno Mendes 6 – Messi 7, Mbappé 7. Bernat 5, Warren Zaïre-Emery [non noté]



Le tournant du match

C’est au cours de la première période que le match prend un véritable tournant. Après un premier quart d’heure fidèles à eux-mêmes, les Sang & Or sont réduits à 10. Salis Abdul Samed tente de récupérer le ballon avec le pied trop haut, et touche Achraf Hakimi de la semelle, bien au dessus de la cheville. Willy Delajod dégaine logiquement le carton rouge dès la 19e minute de jeu. L’entame de match du RC Lens était pourtant plus que solide, à tel point qu’en phase défensive, les pistons Rouge & Bleu que sont Nuno Mendes et Achraf Hakimi se retrouvaient sur la même ligne que les trois défenseurs centraux.

La première pour Vitinha

Il l’a fait ! La première recrue du dernier mercato estival en provenance du FC Porto pour près de 42 millions d’euros a inscrit son premier but au PSG neuf mois après son arrivée. Pointé du doigt pour une certaine irrégularité et timidité sur le terrain, Vitinha a, outre son (beau) but, rendu une belle copie aujourd’hui face au RC Lens, qui pourrait le libérer pour la suite de son aventure en Rouge & Bleu.

Le club le plus titré de l’histoire du championnat de France

Comme cela a été martelé tout au long de la semaine, ce PSG / RC Lens était un choc on ne peut plus important sur plan sportif et comptable. Avec cette victoire, les hommes de Christophe Galtier creusent l’écart au classement et comptent désormais neuf points d’avance sur son poursuivant et adversaire du soir. Une victoire qui lance le Paris Saint-Germain vers son onzième titre de champion de France au moment d’entamée le sprint finale d’une saison tronquée par les éliminations prématurée en Coupe de France et Ligue des Champions. Focus désormais sur les sept derniers matchs de 2022-2023.