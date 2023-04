Vitinha heureux de marquer son premier but avec le PSG

Ce soir, le PSG recevait son dauphin, Lens, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Dans ce choc important dans la course au titre, les Parisiens se sont imposés (3-1). Ils prennent neuf points d’avance et un fond un bon pas vers le titre de champion de France.

Dans une première période de bonne facture, le PSG a réussi à marquer trois très beaux buts pour prendre une belle avance sur des Lensois, réduit à dix après une très grosse semelle d’Abdul Samed sur Achraf Hakimi à la 20e minute. En seconde période, les Parisiens ont semblé vouloir gérer leur avantage et ont concédé un but sur un penalty, suite à une faute de main de Fabian Ruiz. Mais plus de peur que de mal, le club de la capitale s’est imposé (3-1) et prend neuf points d’avance en tête de la Ligue 1. Un très beau pas vers le titre de champion de France. Au micro de Canal Plus Foot, Vitinha, qui a marqué son premier but avec les Rouge & Bleu, est revenu sur cette victoire.

« Très content d’avoir marqué ce but mais le plus important est la victoire »

« Mon but ? La vérité c’est que c’est très important pour moi au niveau individuel. Je cherchais ça depuis longtemps. Je suis très content d’avoir marqué ce but ce soir mais le plus important c’était la victoire contre un adversaire très très bon, qui réalise un très bon championnat. C’était un match très important et le plus important était la victoire. Le titre ? On savait que ce match était important. On a neuf points d’avance mais on ne va pas se relâcher. On a d’autres matches et on doit faire le meilleur possible et gagner tous les matches jusqu’à la fin. »

« Mon but ? J’en veux encore plus jusqu’à la fin de la saison«

Pour PSG TV, le milieu de terrain parisien est également revenu sur cette victoire très importante dans la course au titre.

« On avait besoin de cette victoire, c’était très important de gagner aujourd’hui. On l’a fait. On sait qu’on va tout donner dans les 7 matches qui restent. On doit conserver cette détermination pour faire la différence dans le match parce que tactiquement et techniquement nous sommes meilleurs. Nous sommes maintenant à 9 points d’avance, c’est très important mais ce n’est pas décisif, ce n’est pas fini. On ne peut pas lâcher. On doit être dans notre meilleure forme sur ces 7 derniers matches et tout gagner jusqu’à la fin. Mon but ? On m’a félicité. Je suis très content, cela faisait longtemps que je le voulais. Je suis très content aujourd’hui mais j’en veux encore plus jusqu’à la fin de la saison pour aider l’équipe à gagner.«