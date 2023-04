Le PSG remporte le duel au sommet face au RC Lens

Ce samedi soir, le PSG recevait au Parc des Princes le RC Lens dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre qui avait son importance dans la lutte pour la course au titre.

Dans un contexte très tendu avec l’affaire Galtier, le PSG ne devait pas se rater ce samedi soir à domicile. Face à son dauphin, qui pointait à six points avant le coup d’envoi, le club parisien pouvait réaliser un grand coup dans ce sprint final en cas de victoire. Et pour cela, le coach parisien n’avait pas réservé de surprise dans son onze de départ et devait composer sans Marco Verratti, blessé, au milieu de terrain.

Le résumé du match

Dans un début de match maîtrisé par le RC Lens, le PSG profite du carton rouge totalement logique contre Abdul Samed (19′) pour être en supériorité numérique. Et les Rouge & Bleu ont parfaitement profité de cette situation. Après trois matches sans but, Kylian Mbappé a marqué pour la première fois de sa carrière face aux Lensois (1-0, 31′) après une magnifique action collective. Passeur décisif sur l’ouverture du score, Vitinha va ouvrir son compteur but d’une très belle frappe lointaine (2-0, 37′) suite à un corner joué à deux entre Lionel Messi et Nuno Mendes. Dans la foulée, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont tué le suspense avec une très belle combinaison. Trouvé sur une incroyable talonnade du Français, l’Argentin a parfaitement croisé sa frappe pour tromper Brice Samba (3-0, 40′). En seconde période, les Parisiens n’ont plus proposé grand chose et les Lensois ont poussé. Suite à une main évitable de Fabian Ruiz, Przemysław Frankowski a transformé un penalty (3-1, 60′). Sans proposer grand chose lors de ce second acte, le PSG remporte ce duel au sommet face au RC Lens (3-1) et compte désormais neuf points d’avance au classement avant le déplacement chez la lanterne rouge, l’Angers SCO, la semaine prochaine.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!!

2′ Première grosse occasion pour le RC Lens et premier gros arrêt de Gigio Donnarumma qui repousse un centre tir

7′ Après cinq minutes où le RC Lens a pris possession du ballon, le PSG se montre enfin dans le camp adverse

9′ Premier mouvement du PSG mais cela ne donne rien

10′ Danilo manque complètement sa remise en retrait pour Donnarumma. Le ballon passe à côté du but

13′ Sur sa première grosse accélération, Kylian Mbappé sème la panique. Trouvé sur un centre, Messi voit sa frappe être contrée par un défenseur adverse

18′ Le PSG ne sort pas et joue en bloc bas

19′ Carton rouge pour le RC Lens et Abdul Samed après une énorme semelle sur la cheville d’Hakimi

21′ Hakimi se relève difficilement

23′ Les Parisiens vont désormais évoluer en supériorité numérique alors qu’ils étaient complètement dominés par le RCL

26′ Quelle action individuelle de Nuno Mendes qui transperce toute la défense de Lens, mais sa frappe n’est pas cadrée.

27′ Changement tactique au PSG avec un 4-3-3, Danilo Pereira passe au milieu. Carlos Soler évoluera à droite de l’attaque et Messi en pointe

31′ BUTTTTTTT DU PSG PAR MBAPPEEEEE (1-0). Sur une passe de Vitinha, Mbappé se retourne rapidement et trompe avec l’aide du poteau Leca. Il met fin à une disette de trois matches

33′ Le RC Lens proche d’égaliser dans la foulée. Nuno Mendes dévie une frappe de Frankowski

36′ Frappe lointaine de Mbappé détournée en corner par Samba

37′ BUTTTTTTTTTT DU PSG DE VITINHA (2-0). Sur un corner joué à deux, Vitinha est seul loin du but et arme une puissante frappe qui trompe Samba. Le Portugais ouvre son compteur but au PSG de la plus belle des manières

40′ Le PSG fait déjà le break (3-0). Les Parisiens punissent les Lensois. Dans un petit espace, Messi et Mbappé combinent. Le Français retrouve parfaitement d’une talonnade l’Argentin qui croise sa frappe

45′ Une minute de temps additionnel

45’+1 C’est la pause (3-0). En supériorité numérique après le carton rouge logique d’Abdul Samed, les Parisiens ont parfaitement profité de cette situation en marquant trois buts par Mbappé, Vitinha et Messi

45′ Le coup d’envoi de la seconde période est donné

55′ Les Lensois ont la maîtrise du ballon depuis le début du second acte mais sans danger pour le PSG

57′ Donnarumma détourne une frappe lensoise

57′ Penalty pour le RC Lens suite à une main de Ruiz

59′ But pour le RC Lens (3-1) Frankowski trompe à contre-pied Donnarumma (3-1)

65′ Pas attaqué, Openda s’engouffre dans la défense parisienne mais Donnarumma détourne sa frappe

66′ Encore une fois Openda, qui obtient cette fois-ci un corner après une lutte avec Marquinhos. Attention aux Parisiens…

70′ Frappe lointaine de Fabian Ruiz sans danger pour Samba. C’était la première frappe parisienne dans cette seconde période.

74′ Belle action entre Messi, Nuno Mendes et Mbappé. La frappe du Français est captée par Samba

75′ Donnarumma claque en corner une frappe de Frankowski. L’Italien est bien dans son match

76′ Hakimi manque son duel face à Samba

77′ Nuno Mendes cède sa place à Bernat

88′ Marquinhos cède sa place à Zaïre-Emery

90′ Trois minutes de temps additionnel

90’+1 Belle défense de Danso pour contrer la frappe de Messi

90’+3 C’est terminé, En supériorité numérique le PSG a fait la différence en première période avant de plus rien montrer lors du second acte. Les Rouge & Bleu remportent ce duel au sommet (3-1) et comptent désormais 9 points d’avance

Feuille de match PSG / Lens

31e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Canal + Foot & Canal + 360 – Arbitre :Willy Delajod – Assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbite : Mathieu Vernic – VAR : Alexandre Castro et Florent Batta. Buts : Mbappé (31′), Vitinha (37′), Messi (40′) – Carton : Abdul Samed (rouge 19′)