PSG / Real Madrid : Annoncez votre pronostic

Le PSG affronte le Real Madrid ce soir dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens voudront prendre un avantage confortable avant le match retour qui se jouera au Stade Santiago Bernabeu, le 9 mars prochain. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur un certain nombre de retours dont celui de Neymar, d’Ander Herrera ou encore Idrissa Gueye. Le Paris Saint-Germain a l’habitude de briller dans ce genre d’affiche, surtout face à son public au Parc des Princes comme au mois de septembre dernier face à Manchester City.

On voit bien un PSG offensif et qui score ce soir . C’est pour cela que nous pronostiquons une victoire du Paris Saint-Germain 3-1 qui est côté à 8,50

C’est un match particulier pour Kylian Mbappé, et c’est pour cela qu’on le voit non pas marquer un but… mais deux ! Le doublé de l’international français est à 7,75 sur ZeBet

C'est un petit… pari que l'on vous propose. Souvent décisif dans les grosses rencontres, Marquinhos est l'homme en forme du PSG en Ligue des Champions. Aussi, Danilo Pereira marque but sur but depuis quelques semaines. c'est pour cela qu'on vous propose une côte boostée exclusive à la communauté Canal Supporters : Marquinhos OU Danilo Pereira buteur pour une côte boostée à 5,00 à la place de 3,65 à partir de 19H00.

Alors, comment sentez-vous ce match ? Annoncez votre pronostic ici. Félicitations à Heno Mkhitaryan, Battosaï, Fox Mulder qui ont annoncé le bon résultat lors du dernier match face à l’OGC Nice. Bonne chance à vous !