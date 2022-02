C’est le jour J. Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1) le huitième de finale aller de Ligue des champions tant attendu entre le PSG et le Real Madrid aura lieu au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu voudront profiter de ce match à domicile pour avoir un résultat positif avant la confrontation retour au Stade Santiago Bernabéu le 9 mars prochain. Et depuis le début de la saison, les deux équipes ont un parcours similaire en étant leaders de leurs championnats sans forcer, une qualification assez tranquille pour la phase finale de Ligue des champions et une élimination en coupe nationale. De plus, les deux formations peinent à développer un jeu séduisant. Depuis quelques jours, nous vous proposons un état de forme poste par poste du Real Madrid. Après le gardien et la défense ce dimanche et le milieu de terrain hier, focus sur l’attaque de la Casa Blanca.

Le duo Vinicius-Benzema à surveiller

C’est le danger numéro 1 de cette équipe depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. Karim Benzema est devenu un véritable taulier. Absent depuis le 23 janvier en raison d’une blessure à une cuisse, l’attaquant français fait son retour dans le groupe de Carlo Ancelotti et est même pressenti pour débuter la rencontre après trois semaines d’absence. Une bonne nouvelle pour le coach italien. En effet, l’attaquant de 34 ans est impliqué dans quasiment la moitié des buts de son équipe (45) avec 24 réalisations et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. En Ligue des champions cette saison, l’international tricolore a marqué à 5 reprises (tous du pied droit) et délivré 1 passe décisive lors de la phase de groupes. Son importance et son intelligence dans le jeu dos au but ainsi que son placement sont les autres atouts du quadruple vainqueur de la Ligue des champions. Outre Karim Benzema, le Real Madrid peut également compter sur une autre arme offensive cette saison. En effet, Vinicius Jr a pris une nouvelle dimension depuis plusieurs mois. Plus adroit devant le but, le Brésilien porte son total à 15 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. En C1, Il a marqué à 2 reprises et délivré 4 offrandes à ses partenaires. Les deux se complètent parfaitement et l’international auriverde profite notamment du gros travail effectué par Karim Benzema.

Mais reste à savoir si l’ancien Lyonnais sera prêt physiquement pour un match à haute intensité. En effet, sa présence ou non change radicalement le visage offensif des Madrilènes. Pour preuve, lors de son absence, le Real Madrid a marqué à une seule reprise en trois matches (1 victoire, 1 nul et 1 défaite). De son côté, Vinicius Jr n’arrive pas à déployer son jeu sans la présence du Français. De plus, l’ailier connaît une légère baisse en 2022. Lors des 7 matches disputés de cette nouvelle année, il a trouvé le chemin des filets à trois reprises (dont un doublé face à Valence, le 8 janvier).

Les autres offensifs peu inefficaces

Dans son habituel 4-3-3, Carlo Ancelotti a déjà coché les noms de ses deux attaquants dans son onze de départ. Mais qui sera l’ailier droit de cette rencontre ? Rodrygo ou Marco Asensio peuvent occuper ce rôle selon différents médias. Le Brésilien possède des statistiques intéressantes avec 2 buts et 2 passes décisives lors de la phase de poules, mais se montre assez imprécis. En effet, il a pris sa chance à 14 reprises en C1 et a seulement cadré 5 frappes (1 poteau touché). De son côté, Marco Asensio a seulement disputé 30 minutes en C1 cette saison (répartis en 4 matches) et a marqué 1 but lors de la large victoire face au face au Shakhtar Donetsk (5-0).

Alors qu’Eden Hazard (75 minutes) et Luka Jovic (113 minutes) sont très peu utilisés en Champions League par Carlo Ancelotti et que Gareth Bale a joué ce week-end face à Villarreal (0-0) après six mois sans disputer la moindre minute, le duo Karim Benzema-Vinicius Jr sera la principale menace offensive à surveiller pour le PSG.