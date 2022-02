Le groupe du PSG avec le retour de Neymar

C ‘est le grand jour, le PSG affronte ce soir le Real Madrid (21h sur RMC Sport / Canal Plus) dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une belle affiche pour les hommes de Mauricio Pochettino face à l’actuel leader de la Liga et qui vont se retrouver dans une situation plutôt inédite, puisque le groupe convoqué sera quasi au complet !

Le PSG a communiqué le groupe convoqué par l’entraineur argentin et ce dernier pourra compter sur des retours importants dont ceux de Neymar Jr et Ander Herrera. Les champions d’Afrique – Abdou Diallo et Idrissa Gueye – seront présents mais ne sont pas aptes à débuter la rencontre selon les dires du coach parisien. Seul absent notable dans le groupe, celle de Sergio Ramos qui souffre encore du mollet. Par ailleurs, le jeune Titi Xavi Simons sera aussi présent avec les Rouge & Bleu pour ce choc européen.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Navas, Donnarumma, Letellier

: Navas, Donnarumma, Letellier Défenseurs (8) : Hakimi, Kimpembe, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Dagba, Kehrer, Mendes,

: Hakimi, Kimpembe, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Dagba, Kehrer, Mendes, Milieux (6) : Verratti, Paredes, Wijnaldum, Gueye, Herrera, Danilo Pereira, Xavi Simons

: Verratti, Paredes, Wijnaldum, Gueye, Herrera, Danilo Pereira, Xavi Simons Attaquants (6) : Mbappé, Icardi, Di Maria, Draxler, Messi, Neymar

Rappel du point médical