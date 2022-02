À la fin d’un match maîtrisé de bout en bout par le PSG, Kylian Mbappé a débloqué la situation et ainsi offert une victoire à son équipe (1-0). Comme lors du match contre Rennes, l’attaquant de 23 ans a récidivé mais cette-fois contre le Real Madrid, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Cet exploit individuel a fait vibrer le peuple parisien mais a aussi donné quelques séquences de joie entre les joueurs. Le Parisien est revenu sur cette célébration qui restera gravée dans les têtes.

93 minutes et 12 secondes. À partir de ce moment-là, tout le parc hurle comme un seul homme. Après avoir inscrit son but, Kylian Mbappé se dirige vers la tribune Paris et se laisse envahir par le bonheur de ses coéquipiers. Pendant qu’Idrissa Gueye, Nuno Mendes, Marquinhos et Neymar rejoignaient Mbappé, Marco Verratti « tombait à genoux avant de finir le visage dans l’herbe du Parc », décrit Le Parisien.

À un autre endroit du terrain, Leandro Paredes a tellement exulté qu’il n’était pas loin de casser le nez de Mauricio Pochettino. « Tous les Parisiens finissent par se retrouver autour du buteur pour le féliciter chaleureusement », enchéri Le Parisien. Achraf Hakimi, Marco Verratti et Lionel Messi complètent la « pyramide ». Après un geste complice envers Neymar Jr, une tape dans la main de Gueye et une danse en duo avec Hakimi, le buteur se tourne une dernière fois vers le public et continue de célébrer son but, ajoute le journal.