Tribune CS – Soirée de Ligue des Champions

Ça faisait longtemps que l’on n’avait plus mis en ligne une petite Tribune CS, mais avec le retour de la Ligue des Champions, on est bien obligé. Après le succès convaincant du PSG face au Real Madrid (1-0) et celui de Manchester City contre le Sporting Portugal (0-5), la compétition se poursuit ce mercredi avec deux nouvelles affiches : l’Inter reçoit Liverpool tandis que le Bayern Munich va se déplacer sur la pelouse du RB Salzbourg.

XI de l’Inter : Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Vidal, Calhanoglu, Brozovic, Perisic – Dzeko, Martínez

XI de Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Thiago, Fabinho – Elliot, Salah, Mané – Jota

XI de Salzbourg : Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Camara; Capaldo, Aaronson, Seiwald; Okafor, Adeyemi

XI du Bayern Munich : Ulreich; Pavard, Süle, Lucas Hernández; Coman, Kimmich, Tolisso, Sané; Gnabry, Müller; Lewandowski

