PSG / Real Madrid – les compositions officielles

Dans un peu plus d’une heure, le PSG affrontera le Real Madrid (21h sur RMC Sport / Canal Plus) pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une belle affiche pour les hommes de Mauricio Pochettino face à l’actuel leader de la Liga et qui vont se retrouver dans une situation plutôt inédite, puisque le groupe convoqué sera quasi au complet !

Les compositions des deux équipes sont tombées. Mauricio Pochettino a décidé de titulariser Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG. Il sera défendu par Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos – qui fêtera son 100e capitanat – et Nuno Mendes. Le milieu de terrain est composé de Marco Verratti, Leandro Paredes et Danilo Pereira. En attaque, Kylian Mbappé sera accompagné de Lionel Messi et Angel Di Maria. Neymar débute sur le banc et entrera en cours de match a assuré Mauricio Pochettino à Canal Plus.

Feuille de match PSG / Real Madrid

8es de finale aller Ligue des Champions – Mardi 15 février 2022 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus / RMC Sport 1 – Arbitre : Daniele Orsato – VAR : Massimiliano Irratti et Marco Di Bello.

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Verratti, Danilo, Paredes – Di Maria, Messi, Mbappé Remplaçants : Navas, Kehrer, Diallo, Dagba, Gueye, Wijnaldum, Neymar, Icardi, Herrera, Draxler, Xavi Simons, Kurzawa. Entraîneur : Pochettino

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Verratti, Danilo, Paredes – Di Maria, Messi, Mbappé