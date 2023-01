Leader du championnat avec 47 points devant Lens, le Paris Saint-Germain affrontera Reims ce soir au Parc des Princes (20h45, Prime Video), dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Tenu en échec face à Troyes ce week-end (1-1), Lens pourrait être distancé de cinq points par le club de la capitale si les Parisiens ressortent victorieux de la rencontre de ce soir. À quelques heures de cette opposition, focus sur les enjeux et les clés de cette confrontation.

Aucun but encaissé sur les 6 derniers matchs officiels contre Reims

Le PSG et Remis se sont affrontés à 31 reprises toutes compétitions officielles pour 15 victoires parisiennes, 8 nuls et 8 défaites. Côté buteurs, c’est Edinson Cavani qui est le véritable bourreau des Rémois avec 7 buts inscrits. Il devance Zlatan Ibrahimovic, François M’Pelé (5 buts) et Kylian Mbappé (4 buts). Statistique intéressante, le PSG n’a pas encaissé le moindre but lors des 6 derniers matchs officiels contre Reims.

Malgré la défaite contre Rennes lors de son dernier match de Ligue 1 (1-0), le club de la capitale est toujours en tête du championnat et pourrait être le seul club de l’histoire à être leader pendant 38 journées consécutives. Par ailleurs, les Rouge & Bleu démontrent qu’ils sont très difficiles à manoeuvrer au Parc des Princes. En effet, ils n’ont plus perdu depuis 21 matchs officiels et depuis 31 matchs en Ligue 1. Pour rappel, le record en Ligue 1 du PSG est de 41 matchs.

Au niveau individuel, Kylian Mbappé est à 196 buts inscrits avec le PSG. Il n’est qu’à 4 buts d’égaler le record d’Edinson Cavani. Achraf Hakimi devrait de son côté passer la barre des 50 matchs disputés en Ligue 1 avec la tunique parisienne.