PSG / Reims – les compositions probables

Ce soir ( 20h45, Prime Video), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Stade de Reims dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter sur la présence de Marco Verratti même s’il y a un doute sur sa présence dès le coup d’envoi.

Après sa défaite contre Rennes lors de la dernière journée du championnat, le PSG voudra se relancer ce soir sur sa pelouse face au Stade de Reims. Il voudra aussi profiter des faux pas de Lens et Marseille pour prendre respectivement cinq et sept points d’avance sur ses rivaux pour le titre. Pour cette rencontre, Christophe Galtier peut compter sur le retour de Marco Verratti dans le groupe. Mais le milieu de terrain italien débutera-t-il la rencontre ? Le Parisien le place titulaire mais pas à 100%, il pourrait débuter sur le banc et laisser sa place à Renato Sanches. Le PSG jouerait dans un 4-4-2 en losange avec Danilo comme troisième milieu et un Neymar en dix derrière le duo d’attaquant, Lionel Messi-Kylian Mbappé.

Carlos Soler titulaire ?

Du côté de l’Equipe, on pense que Verratti ne sera pas titulaire et que le milieu de terrain du PSG sera composé de Vitinha et Renato Sanches. Les deux Portugais seraient accompagnés dans le 4-4-2 de Christophe Galtier par Neymar et Carlos Soler. Kylian Mbappé et Lionel Messi formant le duo d’attaque. En ce qui concerne la défense, les deux quotidiens se rejoignent. Gianluigi Donnarumma dans les cages, défendu par Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos et Juan Bernat. Du côté de Reims, ce devrait être du grand classique avec les joueurs en forme, Balogun ou encore Ito.

Les compositions probables de PSG / Reims

La composition probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Bernat – Soler, Vitinha, Renato Sanches, Neymar – Mbappé, Messi

selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Bernat – Soler, Vitinha, Renato Sanches, Neymar – Mbappé, Messi La composition probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Bernat – Vitinha, Danilo Pereira, Verratti (ou Renato Sanches) – Neymar – Mbappé, Messi

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Bernat – Vitinha, Danilo Pereira, Verratti (ou Renato Sanches) – Neymar – Mbappé, Messi La composition probable de Reims : Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid (c), De Smet – Munesti, Matusiwa – Ito, Cajuste, Zeneli (ou Flips) – Balogun

Compositions probables selon Le Parisien