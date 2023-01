Le PSG aimerait pouvoir compter sur une arrivée au sein de son effectif durant ce mercato hivernal. En ce sens, une approche concrète a été décidée auprès de l’OL pour tenter de recruter Rayan Cherki.

Pablo Sarabia ayant plié bagages il y a plusieurs jours de cela, le PSG souhaite le remplacer numériquement en visant un ailier capable d’évoluer sur le couloir droit offensif. Et parmi les options évoquées, deux ont particulièrement fait parler : celles menant à Malcom et Rayan Cherki. D’ailleurs, concernant ce dernier cité, Canal+ nous apporte une petite précision.

Une offre de dernière minute ?

Ainsi, selon Canal+, le PSG est revenu à la charge ce samedi soir auprès de l’Olympique Lyonnais pour Rayan Cherki. Plusieurs sources prédisaient cette ultime offensive, Canal+ nous l’affirme : le PSG a soumis une ultime offre estimée à un peu moins de 10 millions d’euros afin de convaincre les rhodaniens. Une proposition jugée bien trop faible, comme on peut largement s’en douter. La chaîne cryptée corrobore donc la tendance : Rayan Cherki va bel et bien rester un joueur de l’OL lors du second acte de l’exercice en cours. Reste à savoir si Luis Campos aura dans l’idée de revenir à la charge dans ce dossier une fois l’été venu.