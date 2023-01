PSG / Reims – les notes des Parisiens

En clôture de la 20e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul dans les toutes dernières secondes de la rencontre contre le Stade de Reims (1-1). Une rencontre, une nouvelle fois ratée qui ne permet pas aux Parisiens de reprendre le large en tête de la Ligue 1 avec les faux pas de ses concurrents Lens et Marseille ce week-end.

Dans une première période dominée par Reims, le PSG n’a tiré qu’une seule fois au but. Les Parisiens ont réalisé une première période indigne de leur niveau. Avec l’entrée de Marco Verratti à la mi-temps, le PSG a très vite retrouvé son niveau et réussi à marquer par l’intermédiaire de Neymar. Le Brésilien, qui a été le meilleur joueur de champ du côté du PSG ce soir. Mais 14 minutes seulement après son entrée en jeu, Marco Verratti a reçu un carton rouge, après intervention de la VAR, pour un gros tacle mal maîtrisé. Sans leur milieu de terrain italien, les joueurs de Christophe Galtier sont retombés dans leurs travers et ont concédé un but dans les dernières secondes de la rencontre alors qu’ils avaient le ballon dans les pieds.

Neymar, meilleur joueur de champ parisien

Un match nul (1-1) mérité pour les Rémois et qui ne permet pas au PSG de profiter des faux pas de Lens et Marseille, pour reprendre un peu le large en tête du championnat. Il n’y a pas beaucoup de satisfaction dans cette rencontre, à part Neymar et Gianluigi Donnarumma, auteur de plusieurs grands arrêts, même s’il a donné quelques frayeurs à sa défense et raté plusieurs de ses dégagements au pied. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont déçu, ce dernier ne réussissant rien dans cette rencontre. Sorti à la mi-temps, Vitinha poursuit sa mauvaise passe alors que Carlos Soler a une nouvelle fois été fantomatique. Les Parisiens devront rapidement se reprendre s’ils ne veulent pas être en difficulté lors de leur mois de février infernal.

Les notes de la rédaction de CS : Donnarumma (6) – Hakimi (5,5), Ramos (5,5), Marquinhos (5,5), Bernat (4) – Soler (3), Ruiz (3,5), Vitinha (3,5) – Neymar (6), Messi (3,5), Mbappé (4,5)