Dans un nouveau match fade, le PSG – qui avait réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Neymar – a concédé l’égalisation à 10 secondes de la fin contre Reims ce soir au Parc des Princes (1-1). Les Parisiens ratent l’occasion de reprendre cinq points d’avance en tête de la Ligue 1 ce soir. Christophe Galtier est très remonté après ses joueurs suite à leur performance contre des vaillants Rémois.

« Notre première période a été soporifique. Pourquoi ? Parce que pas de rythme et pas d’intensité. On a été rapidement coupé en deux. Reims est une équipe qui joue bien. On est chanceux de renter à 0-0 à la mi-temps. Donc ce contenu était insuffisant, souligne le coach du PSG pour Prime Video. En deuxième mi-temps on a modifié notre milieu. Avec un schéma en losange, pour contrarier leurs premières sorties de balle. On marque rapidement, et puis y a le fait de match avec l’expulsion. Je n’ai rien à dire sur ça, c’est comme ça. Mais dans l’ensemble on ne peut pas être satisfait ce soir. Verratti ne pouvait pas démarrer, il y avait des précautions à prendre et quand j’ai vu ce que nous produisions, j’ai rectifié le tir.«

« Je ne dirais pas que je suis inquiet, mais… »

Malgré les mauvais résultats du PSG ces dernières semaines, Christophe Galtier ne veut pas se montrer inquiet pour la suite. « Je ne dirais pas que je suis inquiet, mais on doit être beaucoup plus ensemble que ce qu’on l’est actuellement sur le terrain. Et prendre un but à la 95e, avec le nombre de joueurs d’expérience qu’on a, c’est très surprenant. Et dommageable sur le plan comptable. On va continuer à travailler. Et moi-même je suis responsable de ces contre-performances. Est-ce qu’on se laisse aller ? Mais on ne peut pas être satisfaits et il faudra prendre des décisions pour retrouver une équipe solide.«

« Evidemment qu’il faut se renforcer »

Christophe Galtier a enfin été questionné sur le mercato du PSG. « Une arrivée ? Je ne sais pas. Je travaille sur le groupe que j’ai actuellement. Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un voire deux joueurs. On verra bien dans 48 heures. Je le souhaite ? Evidemment qu’il faut se renforcer. Il y a eu un départ (Sarabia, ndlr) et il faudrait prendre un joueur sur le plan offensif différent de ce que nous avons actuellement. On a aussi des contraintes concernant le fair-play financier. Les choses ne sont pas faciles mais je travaille avec le groupe que j’ai actuellement et c’est à moi de trouver les solutions.«